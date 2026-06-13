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Menstruációs időszakban a hasát fogó fiatal nő

Innen tudhatod, hogy közeleg a barátnőd menstruációja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors menstruációs ciklus
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 19:45
zsíros hajegészséghajápolásmenstruáció
Sok párnak ismerős lehet az érzés, amikor a nő egyik napról a másikra feszült lesz, és a legkisebb apróságon is sírva fakad. Van azonban egy sokatmondó jelzés, amelyből a férfiak azonnal tudhatják, ha közeleg a barátnőjük menstruációs időszaka, és türelmesnek kell lenniük. Mutatjuk, mi az!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A menstruáció előtti napokban a nők frizurája jelzi, hogy a piros betűs napok hamarosan kezdetüket veszik.
  • A haj zsírosodni kezd, ami ellen a mosási, hajápolási szokások megváltoztatásával lehet tenni.
  • Ez az apróság jelzés lehet a férfiaknak, hogy mikortól legyenek különösen türelmesek és támogatók. 

Amikor már azt látod, hogy a párod dús haja hirtelen összeesik, lelapul, esetleg bezsírosodik, az jelzés lehet arról, hogy a barátnődnek hamarosan megkezdődik a menstruációja. Ilyenkor érdemes különösen türelmesnek lenni, hogy elkerülhesd a feszült pillanatokat.

Menstruáció idején szükséges tisztasági betétek
A menstruáció kezdete előtt a hormonális változások miatt a nők haja könnyen zsírosodik. Illusztráció: Hazal Ak / Shutterstock

Így hat a menstruációs időszak a frizurára

A menzesz közeledtével a progeszteron- és ösztrogén-szint drasztikusan megugrik, amely hormonális változásra a fejbőr is azonnal reagál. A faggyúmirigyek megtelnek, ami miatt a haj gyorsabban, látványosabban zsírosodik. A közösségi médiában már nevet is adtak a folyamatnak: ez a menzesz haj, amikor a gondos hajápolás minden formája csütörtököt mond.

A tincsek nehézzé és kezelhetetlenné válnak, ezért a legtöbben a mindennapos hajmosásra esküsznek. Ez azonban hatalmas hiba: a fejbőr ilyenkor még több olajat termel!

Az alábbi praktikákkal ellenben hatékonyan javítható a haj állapota:

Szárazsampon használata: a mindennapos hajmosás helyett használj profi szárazsampont, amely anélkül elemi meg a lelapult szálakat, hogy a fejbőr kiszáradna. 

Langyos vizes öblítés: a forró víz serkenti a faggyúk termelődését, ezért a mosás-öblítés langyos vízzel ajánlott.

Megfelelő tápanyagbevitel: bizonyos életmódbeli tényezők, például a nem megfelelő tápanyagbevitel is befolyásolhatják a menstruációs ciklust, így a haj zsírosodását is fokozhatják. 

Jelzés a pasiknak

A menstruáció hatására a hölgyek sokkal érzékenyebbé, lelkileg sebezhetőbbé válnak. A hajuk változása az első csalhatatlan jelzés, hogy a menstruációs időszak hamarosan elkezdődik. A jelzést a férfiaknak sem szabad félvárról venniük, hiszen a párjuknak ilyenkor extra megértésre és támogatásra van szüksége. 

Játszd le az alábbi videót, hogy megtudd, melyek a legjobb tippek zsíros haj ellen:

(Vice)

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