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"Bármerre is vagy, kicsim, mi így emlékszünk rád" – meggyilkolt és bőröndben elásott lányának üzent a túlvilágra Tünde

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 20:00
király utcabőrönd
A lány története az egész országot megrázta. Köves Esztert hosszú ideig eltűntként keresték, ám kiderült: szörnyű gyilkosság áldozata lett. A gyanú szerint a korábbi párja megfojtotta, majd egy bőröndbe tette a testét. Esztert a családja már eltemette, ám most édesanyja, egy jeles nap miatt emlékezett meg róla.
Mongyi Nikolett
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Köves Eszter tragédiája sokkolta a közvéleményt. A 31 éves, csodaszép lány eltűnését még 2024 májusában jelentették a rendőrségen, azonban később kiderült, hogy gyilkosság áldozata lett. Akkori barátját, M. Viktort hallgatták ki az esettel kapcsolatban, aki végül be is ismerte, hogy megölte a lányt és a bőröndbe rejtette a testét. Köves Esztert a családja már eltemette, ám most, hosszú idő után először az édesanyja megszólalt: fontos dátumról emlékezett meg. 

Köves Esztert
Köves Esztert hosszú hónapokig eltűntként keresték Fotó: olvasói

Köves Esztert a barátja ölte meg

Ahogyan arról a Bors beszámolt, Köves Esztert hosszú ideig eltűntként keresték. Ám 2025. február 16-án fordulatot vett az ügy, ugyanis barátját, M. Viktort kihallgatta a rendőrség. Viktor beismerte, hogy a Király utcai albérletükben meggyilkolta a lányt. Kiderült: olyan brutálisan bántalmazta Esztert, hogy a lány a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Ezután kérte a haverja, L. Csaba segítségét, akit a hatóság bűnpártolás miatt hallgatott ki és vett őrizetbe. Az alig 40 kilós lány holttestét egy bőröndbe csomagolta a tettes és elvitte a 17. kerületi, Helikopter lakóparkba, majd ott elásta. Eszter holttestét végül a nyomozók találták meg. 

Köves Eszter
A fiatal lányt a barátja ölte meg és rakta egy bőröndbe Fotó: olvasói

Esztert végül a családja hófehér urnában búcsúztatta el. A ceremónián kizárólag a Bors munkatársai lehettek jelen, a sajtó képviselői közül. A szülők elmondták, hogy kettéosztják a hamvakat, mivel Eszter édesanyja Spanyolországban él, édesapja pedig Magyarországon. Az egyik felét a Balatonba akarták szórni, míg a másik felét el akarták vinni Kaliforniába, ugyanis a lány mindig is vágyott oda. 

Köves Esztert
Hófehér urnában temették el Fotó: Bors

A temetés óta hosszú hónapok teltek el, de most újra megszólalt Eszter édesanyja. Tünde a közösségi oldalán emlékezett meg egy fontos eseményről, mégpedig lánya születésnapjáról. A következőket írta: 
 

Drága kislányom, ma lennél 33 éves...ma az egyik kedvenc hamidat főztem és megsütöttem a kedvenc sütidet... azon tűnődtem, hogy egy örömteli dátum, a születésed napja, hogy tud nosztalgiává, szomorúsággá változni... 33 éve a földkerekség legboldogabb anyukája voltam, hogy végre a karomban tarthattalak, ma meg egész nap a kedvenc dolgaidat csinálgattam rád emlékezve... bármerre is vagy, kicsim, mi így emlékszünk rád... Szeretünk 

– írta a megható sorokat a gyászoló édesanya.
 

 

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