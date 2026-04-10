Boráros Gábor szerelme elárulta, hogyan éli meg a hirtelen jött anyaszerepet

Jákli Mónika balesete megrázta az országot, a fiatal influenszer tragikus halálán a mai napig nem tér napirendre a nyilvánosság. Egykori párja és kislánya édesapja, Boráros Gábor azóta is próbálja minél szebbé tenni a kis Zora mindennapjait.

Jákli Mónika kislányával Boráros Gábor új párja is jó viszonyt ápol (Fotó: Mediaworks)

Jákli Mónika kislánya a legjobb kezekben van

Bár Boráros Gábor a baleset óta kiemelt médiafigyelmet kap, nem sok szó esett eddig barátnőjéről, Dóráról, aki egy meglehetősen szokatlan élethelyzetbe került a tragédia miatt. Zora ugyanis nyilvánvalóan édesapjához került, akinek át kellett szerveznie a mindennapjait, hogy két szülő helyett is helyt tudjon állni. A szituációhoz Dórának akarva-akaratlanul alkalmazkodia kellett, ami egyáltalán nem esett nehezére, sőt, Gábor elmondása szerint segít, ahol tud. Dóra eddig nem igazán szólalt fel nyilvánosan, a követők azonban róla sem feledkeztek meg, és nap mint nap rengeteg kérdést kap, így most úgy döntött, megválaszolja őket, 24 óráig elérhető instagram sztorijában, amit Gábor osztott tovább saját oldalán.

Jákli Mónika balesetének helyszíne (Fotó: Szabolcs László)

Azzal kezdte, hogy nagyon hálás, amiért ennyien aggódnak érte is; akadt olyan, aki példaértékűnek nevezte őt. Dóra elárulta, hogy korábban többször is találkozott Jákli Mónikával, hiszen a szakítás után Móni és Gábor próbálták a kislányt egyetértésben nevelni, mindamellett, hogy Gábornak is új kapcsolata lett egy idő után, illetve Mónikának is vőlegénye volt. Dóra hozzátette, hogy a kialakult helyzet ellenére egyelőre nem költözött még ki Szlovákiába, mert Pesten dolgozik, munkája miatt pedig a hét nagyobbik részét itt tölti és próbál két helyen is helyt állni. A 27 éves nő természetesen szoros kapcsolatot ápol Zorával, akihez nagyon tudatosan és korrektül közeledik.

Zora érdekében következetes maradok. Nem mindig könnyű, de tudom, hogy ezzel adom neki a legtöbbet ebben a helyzetben. Köszönöm, jól vagyok és őszintén nem szeretném az anyaszerepet magamra venni, hiszen nem én vagyok a vér szerinti anyukája és fontos számomra, hogy soha ne felejtse el. Én inkább bizalmi, 'barátnős' kapcsolatot szeretnék kialakítani vele.

Mint kiderült, Jákli Mónika családjával napi szinten tartják a kapcsolatot, hiszen Mónika édesanyja is sokat segít a mindennapokban. Dóra egyébként jól tudott alkalmazkodni a kialakult helyzethez és bár nyilván vannak nehezebb napjaik is, de minden a legjobb úton halad és Gábor is rengeteget segít nekik abban, hogy szép kapcsolatuk legyen.