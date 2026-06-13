Közel félmilliárd volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett nyerni az ötöslottón

Eltelt egy újabb hét, eljött az újabb ötöslottó-sorsolás ideje.

Vajon kinek kedvezett a szerencse az ötöslottó-sorsoláson?

Fotó: czinege melinda / Hajdú-Bihari Napló

Ezek az ötöslottó nyerőszámai a héten

Június 13-án, a 24. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki:

7 (hét)

38 (harmincnyolc)

54 (ötvennégy)

68 (hatvannyolc)

72 (hetvenkettő)

Joker: 151616

A Jokeren nem született telitalálatos szelvény, így a jövő héten 355 millióért lehet játszani. Az ötöslottón sem vitték el a főnyereményt. A jövő héten 585 millió forintért lehet ikszelni.

A Skandináv lottó e heti nyerőszámait ide kattintva, a hatoslottó csütörtöki számait pedig itt lehet megnézni.