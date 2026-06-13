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Közel félmilliárd volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett nyerni az ötöslottón

Közel félmilliárd volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett nyerni az ötöslottón

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 19:35
ötöslottónlottósorsolás
Vajon kinek kedvezett a szerencse? Ezeket a számokat húzták ki a június 13-ai ötöslottó-sorsoláson.

Eltelt egy újabb hét, eljött az újabb ötöslottó-sorsolás ideje.

Vajon kinek kedvezett a szerencse az ötöslottó-sorsoláson?
Vajon kinek kedvezett a szerencse az ötöslottó-sorsoláson?
Fotó: czinege melinda /  Hajdú-Bihari Napló

Ezek az ötöslottó nyerőszámai a héten

Június 13-án, a 24. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki:

7 (hét)

38 (harmincnyolc)

54 (ötvennégy)

68 (hatvannyolc)

72 (hetvenkettő)

Joker: 151616

A Jokeren nem született telitalálatos szelvény, így a jövő héten 355 millióért lehet játszani. Az ötöslottón sem vitték el a főnyereményt. A jövő héten 585 millió forintért lehet ikszelni.

A Skandináv lottó e heti nyerőszámait ide kattintva, a hatoslottó csütörtöki számait pedig itt lehet megnézni.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu