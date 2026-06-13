Közel félmilliárd volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett nyerni az ötöslottón

Eltelt egy újabb hét, eljött az újabb ötöslottó-sorsolás ideje.
Június 13-án, a 24. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki:
7 (hét)
38 (harmincnyolc)
54 (ötvennégy)
68 (hatvannyolc)
72 (hetvenkettő)
Joker: 151616
A Jokeren nem született telitalálatos szelvény, így a jövő héten 355 millióért lehet játszani. Az ötöslottón sem vitték el a főnyereményt. A jövő héten 585 millió forintért lehet ikszelni.
A Skandináv lottó e heti nyerőszámait ide kattintva, a hatoslottó csütörtöki számait pedig itt lehet megnézni.
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