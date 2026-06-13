Sikoltoztak a tehetségkutató nézői, még a zsűri sem bírta végignézni a produkciót

Az America's Got Talent legújabb évadában egy olyan produkciót láthattak a nézők, amelyet még a zsűri sem bírt végignézni. A rémisztő fellépéstől a közönség is libabőrös lett.

Kiakadt az America's Got Talent zsűrije (fotó: Facebook)

Simon Cowell, Mel B, Howie Mandel és Sofia Vergara egy elsőre teljesen normálisnak tűnő idahói párral ismerkedtek meg, ám a produkció koránt sem bizonyult olyan ártatlannak, mint amilyennek a fellépők kinéztek. Brad Byers és felesége, Tracy felfoghatatlan mutatványokkal készültek. Elsőként a férfi fejéhez szöggel vertek fadarabokat: ekkor Mel B már megnyomta a gombot, hogy legyen vége az előadásnak, ám mivel egyedül volt a döntésével, a produkció folytatódott.

Ezután Brad törött üvegre feküdt, majd a felesége átsétált rajta. De ez sem volt elég: a férfi ezután lenyelt több kardot is.

Ez a legőrültebb dolog, amit életemben láttam

- mondta Vergara.

A produkció végén Brad egy horgot rögzített az orrához és a szájához, majd erre súlyokat akasztott.

Láttatok már egy Misery című filmet?

- kérdezte Cowell utalva a Kathy Bates által alakított rajongóra, aki fogva tart és megkínoz egy írót, hogy rákényszerítse a tökéletes könyv megírására.

Egyébként Mel B kivételével minden zsűritag igent mondott végül a hátborzongató fellépésre, így a páros továbbjutott a következő fordulóba - írja a UniLad.

Az America's Got Talent rémisztő előadása