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Sikoltoztak a tehetségkutató nézői, még a zsűri sem bírta végignézni a produkciót

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors America ' s Got Talent
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 19:00
előadászsűri
Mindenkit sokkolt a látvány. Nem ilyen műsorra számítottak az egybegyűltek.
CJA
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Az America's Got Talent legújabb évadában egy olyan produkciót láthattak a nézők, amelyet még a zsűri sem bírt végignézni. A rémisztő fellépéstől a közönség is libabőrös lett.

Kiakadt az America's Got Talent zsűrije
Kiakadt az America's Got Talent zsűrije (fotó: Facebook)

Simon Cowell, Mel B, Howie Mandel és Sofia Vergara egy elsőre teljesen normálisnak tűnő idahói párral ismerkedtek meg, ám a produkció koránt sem bizonyult olyan ártatlannak, mint amilyennek a fellépők kinéztek. Brad Byers és felesége, Tracy felfoghatatlan mutatványokkal készültek. Elsőként a férfi fejéhez szöggel vertek fadarabokat: ekkor Mel B már megnyomta a gombot, hogy legyen vége az előadásnak, ám mivel egyedül volt a döntésével, a produkció folytatódott.

Ezután Brad törött üvegre feküdt, majd a felesége átsétált rajta. De ez sem volt elég: a férfi ezután lenyelt több kardot is.

Ez a legőrültebb dolog, amit életemben láttam

- mondta Vergara.

A produkció végén Brad egy horgot rögzített az orrához és a szájához, majd erre súlyokat akasztott.

Láttatok már egy Misery című filmet?

- kérdezte Cowell utalva a Kathy Bates által alakított rajongóra, aki fogva tart és megkínoz egy írót, hogy rákényszerítse a tökéletes könyv megírására. 

Egyébként Mel B kivételével minden zsűritag igent mondott végül a hátborzongató fellépésre, így a páros továbbjutott a következő fordulóba - írja a UniLad.

Az America's Got Talent rémisztő előadása

 

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