Hajszálon múlt Boráros Gábor élete: aknába zuhant az MMA-harcos!

A mindennapi rutin közepette érte a baleset Boráros Gábor sportolót, aki csak a szerencsének köszönheti, hogy nem történt komolyabb sérülés. Az eset azonban így is komoly figyelmeztetés lehet mindenki számára.

Boráros Gábor pillanatok alatt eltűnt, egy csatornafedél fordult ki alóla (Fotó: Facebook)

Boráros Gábort egy pillanat alatt nyelte el a föld

Boráros Gábor saját kertjében szenvedett balesetet, amikor egy látszólag biztonságosan lefedett aknára lépett. A fedél azonban hirtelen kifordult alóla, ő pedig a mélybe zuhant. Bár végül nem sérült meg súlyosan, az eset rendkívül veszélyes volt, és akár tragikus kimenetelű is lehetett volna.

Boráros Gábor Instagram felületén részletesen beszámolt a történtekről. Szavai jól tükrözik, mennyi veszélyt hordozott a baleset, amiből szerencsére nem lett újabb tragédia:

Hogyha sikerül pontosan szemléltetni a tegnap történteket, akkor meglátjátok, hogy hogy zuhantam bele az aknába.



Kezdi a videójában, majd folytatja a mesélést, miközben szemlélteti is a történteket:

Ugye ti is látjátok, hogy úgy néz ki, mintha rendesen le lenne zárva. Én is azt hittem. De amikor ráléptem, akkor azonnal kifordult alólam az akna fedél és én úgy lezuhantam gyerekek ebbe az aknába, hogy azt hittem, hogy el is kell temetni engem b*szd meg. Itt már csak elég lett volna visszatenni rám a fedőt és ennyi. Azt hittem ott maradok. Széttörtem magam, mint vak a poharat.

A történet különösen aggasztó annak fényében, hogy mi történhetett volna, ha nem ő, hanem Boráros Gábor gyereke esik bele a mély aknába.

A harcos gyakran kerül a címlapokra a "szürke" mindennapjaival (Fotó: Mediaworks Archív)

Nem kockáztathatja stabil jelenlétét

Borárosnak különösen vigyáznia kell magára, így ez és az ehhez hasonló helyzetek különösen nagy feszültséget hordoznak. Az év elején tragikusan elvesztette volt párját, Jákli Mónikát és így kislányának gyakorlatilag ő lett az egyetlen támasza, azóta egyedül próbál helytállni apaként. Többször hangsúlyozta, hogy most a stabilitás és a biztonság megteremtése a legfontosabb gyermeke számára, ezért igyekszik minél több időt tölteni Zorával. Azonban az utóbbi hetekben több negatív hír is napvilágot látott vele kapcsolatban. Szlovákiában például közúti ellenőrzés során őrizetbe vették az MMA-harcost, mert a hírek szerint eltiltás alatt vezetett, ami komoly kritikákat váltott ki. Sokan úgy vélik, hogy jelenlegi helyzetében különösen nagy felelősség hárul rá, hiszen ő az egyetlen biztos pont a kislánya életében, és éppen ezért fontos lenne kiegyensúlyozott életet élni. Mindezek fényében elmondható, hogy Boráros Gábornak most minden eddiginél fontosabb lenne, hogy stabilan és következetesen legyen jelen Zora mellett, figyelve nem csupán kislányára, de önmagára is.