„Csoda…” – brutálisan szexi testet villantott a 45 éves Bódi Sylvi

Annak ellenére, hogy szinte kamerák előtt töltötte az életét Bódi Sylvi nem szívesen mesél a magánéletéről, ezért is lepődött meg mindenki tavaly év végén, amikor közösségi oldalán hivatalosan bejelentette, hogy ismét rátalált a szerelem.

Mondanunk sem, hogy a 45 éves modell Instagramja szinte azonnal felrobbant, hiszen a rengeteg gratuláló komment mellett követői többet szerettek volna tudni új párjáról, Nemcsák Lászlóról. Így végül Sylvi nem sokkal később úgy döntött, hogy kamera elé áll, és mesél egy kicsit a kapcsolatukról.

Nagyon sokáig vártam, hogy megtaláljam a társamat. Sokszor éreztem azt, hogy kompromisszumot kellene kötnöm vagy egyszerűen fel kellene adnom. Valami mélyen viszont azt súgta, hogy higgyek abban, hogy létezik olyan ember, akivel szavak nélkül is értjük egymást

– mesélte korábban a Tények Pluszban a gyönyörű modell.