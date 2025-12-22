Bódi Sylvi: A szüleim húsz éve elváltak, de együtt ünneplünk

Mindent felülír a szeretet ereje a Bódi Sylvi családjában: hiába váltak el a szülei sok évvel ezelőtt, a karácsonyt azóta is együtt ünneplik. A meghittség, az összetartás és a közös emlékek ilyenkor újra egy asztalhoz ültetik őket, és Sylvi szerint éppen ez adja az ünnep igazi varázsát.
„A karácsony nálunk a lenyugvás ideje, mert a páromnak, Lacinak szeptembertől karácsonyig elképesztően sűrű időszaka van a diószüret, a feldolgozás és annak kereskedelmi tevékenysége miatt, úgyhogy ilyenkor pihen először igazán. A családdal töltjük az ünnepeket, mindig máshol: tavaly nálunk volt mindenki, idén pedig a testvéremnél leszünk. Úgy készülünk, hogy senki ne legyen túlságosan leterhelve: megbeszéljük, ki mivel készül, ki hozza a levest, a főételt és a többit. A szüleim már majdnem húsz éve elváltak, ennek ellenére együtt ünneplünk, mert nagyon jó a viszony kettőjük között, az új párok között is” – kezdte a hot! magazinnak Sylvi.
A karácsonyfát mindig Laci hozza a saját ültetvényükről a Zemplénből. A gazdaságon belül ezzel is foglalkoznak, idén pedig azért is különleges lesz ez az időszak, mivel én is vele tartok vidékre, ahol együtt áruljuk majd a fenyőfákat. Addig is együtt lehetünk, ráadásul személyesen is kapcsolódhatunk a helyiekkel.
A családban már teljesen elhagyták az ajándékozást, mert úgy érzik, hogy a karácsony valódi lényege nem a csomagokban rejlik. Sokkal fontosabb számukra az együtt töltött idő, a nyugalom és a meghitt közös pillanatok.
„Maga az ajándékozás nálunk nem központi kérdés, egy ideje a családon belül nem ajándékozunk. Megbeszéltük, hogy ebben a karácsonyi őrületben nem akarunk részt venni. Igazából amúgy sem ez a lényeg, hanem az, hogy együtt legyünk, beszélgessünk; ilyenkor családi, gyerekkori albumokat nézegetünk, sztorizunk, társasjátékozunk, énekelünk. A gyerekeknek persze ajándékkal készülünk.”
A szülei és a párjaik nemcsak elfogadják egymást, hanem kifejezetten baráti viszonyt is ápolnak, ami náluk már régóta magától értetődő.
„A válás után egy éven belül teljesen rutinná vált nálunk, hogy közösen szülinapozunk, karácsonyozunk, sőt rendszeresen együtt is nyaraltunk. A szüleimnek sikerült elfogadniuk azt, hogy házastársként nem működtek együtt tovább, de a két közös gyerekük minden fontos eseményét együtt akarták megélni. Anyukám és apukám is nyitott volt erre. Anyu mindig mondta, hogy túl kell lépni a sérelmeken. Emlékszem, hogy egy születésnapomon én kezdeményeztem, hogy mindketten jöjjenek el a párjukkal, ők pedig igent mondtak” – idézte fel a modell.
„Onnantól ez teljesen természetes lett, máig baráti a kapcsolatuk. Nekünk ez a normális; nem is nagyon tudnánk karácsonyozni úgy, hogy egyetlen családtag is hiányzik.”
