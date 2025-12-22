Bódi Sylvi: A szüleim húsz éve elváltak, de együtt ünneplünk

Mindent felülír a szeretet ereje a Bódi Sylvi családjában: hiába váltak el a szülei sok évvel ezelőtt, a karácsonyt azóta is együtt ünneplik. A meghittség, az összetartás és a közös emlékek ilyenkor újra egy asztalhoz ültetik őket, és Sylvi szerint éppen ez adja az ünnep igazi varázsát.

Bódi Sylvi párja 2025-ben is a saját ültetvényéről hozza a karácsonyfát - Fotó: archív / hot! magazin

Bódi Sylvi párja saját ültetvényből hozza a karácsonyfát

„A karácsony nálunk a lenyugvás ideje, mert a páromnak, Lacinak szeptembertől karácsonyig elképesztően sűrű időszaka van a diószüret, a feldolgozás és annak kereskedelmi tevékenysége miatt, úgyhogy ilyenkor pihen először igazán. A családdal töltjük az ünnepeket, mindig máshol: tavaly nálunk volt mindenki, idén pedig a testvéremnél leszünk. Úgy készülünk, hogy senki ne legyen túlságosan leterhelve: megbeszéljük, ki mivel készül, ki hozza a levest, a főételt és a többit. A szü­leim már majdnem húsz éve elváltak, ennek ellenére együtt ünneplünk, mert nagyon jó a viszony kettőjük között, az új párok között is” – kezdte a hot! magazinnak Sylvi.

A karácsonyfát mindig Laci hozza a saját ültetvényükről a Zemp­lén­ből. A gazdaságon belül ezzel is foglalkoznak, idén pedig azért is különleges lesz ez az időszak, mivel én is vele tartok vidékre, ahol együtt áruljuk majd a fenyőfákat. Addig is együtt lehetünk, ráadásul személyesen is kapcsolódhatunk a helyiekkel.

Fontosak számára az ünnepek - Fotó: Boudo Art / hot! magazin

Bódi Sylvi családja nem ajándékozik

A családban már teljesen elhagyták az ajándékozást, mert úgy érzik, hogy a karácsony valódi lényege nem a csomagokban rejlik. Sokkal fontosabb számukra az együtt töltött idő, a nyugalom és a meghitt közös pillanatok.

„Maga az ajándékozás nálunk nem központi kérdés, egy ideje a családon belül nem ajándékozunk. Megbeszéltük, hogy ebben a karácsonyi őrületben nem akarunk részt venni. Igazából amúgy sem ez a lényeg, hanem az, hogy együtt legyünk, beszélgessünk; ilyenkor családi, gyerekkori albumokat nézegetünk, sztorizunk, társasjátékozunk, énekelünk. A gyerekeknek persze ajándékkal készülünk.”

Ő békítette ki a szüleit - Fotó: Boudo Art / hot! magazin

Bódi Sylvi szülei baráti kapcsolatban vannak

A szülei és a párjaik nemcsak elfogadják egymást, hanem kifejezetten baráti viszonyt is ápolnak, ami náluk már régóta magától értetődő.