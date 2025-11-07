„Egy új fejezet” – Bódy Sylvi közös fotóval jelentette be a csodálatos hírt, hatalmas a boldogság

Bódi Sylvi fontos döntést hozott, és végre megmutatta a rajongóinak eddig titkolt párját.
A 44 éves modell egy éve talált rá a szerelemre, és bár hosszú évek óta nem beszélt sokat a magánéletéről, most kivételt tett: egy egész fotózást szentelt szerelmi életének.
Sylvie Instagram-oldalán osztott meg képeket a párjáról, Nemcsák Lászlóról, hogy a világ is láthassa őt. A szerelmesek nemcsak a fotózáson pózoltak együtt, hanem interjút is adtak, jelezve, hogy kapcsolatuk elég komoly ahhoz, hogy részleteket osszanak meg róla.
A párt harmonikusan összeillő ruhadarabokban fényképezték egy meseszép természeti helyszínen, ahol tisztán látszik, mennyire boldogok együtt. Sylvie kommentjeit azonnal elárasztották a szívecskés emojik és a gratulációs üzenetek, többek között olyan ismert személyektől, mint Rubint Réka, Vásvári Vivien vagy Sydney van den Bosch.
Sylvi párjával készült képek alatt kifejezte izgalmát:
Egy új fejezet. Az eddigi legszebb.
A képekből össze állított videót ide kattintva megtekintheted!
