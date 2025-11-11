Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Bódi Sylvi kamerák előtt mutatta meg új párját, így ismerkedtek meg

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 20:12
bódi sylvikapcsolat
A modell nemrég jelentette be közösségi oldalán, hogy ismét rátalált a szerelem. Bódi Sylvi és új párja pedig most közösen álltak kamera elé, hogy a kapcsolatukról meséljenek.

Bódi Sylvi általában nem szívesen beszél a magánéletéről, a napokban azonban Instagram-oldalán számolt be arról, hogy ki az új férfi az életében. A modellre egy éve talált rá ismét a szerelem, de eddig nem mutatta meg párját a rajongóknak. Sylvi most a Tények Plusznak mesélt jelenlegi párkapcsolatáról, sőt még szerelme is kamerák elé állt.

Bódi Sylvi
Bódi Sylvi párja nem sejtette, hogy egy átlagosnak tűnő nap megváltoztatja majd az életét (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Bódi Sylvi párja sok magányos év után jelent meg az életében

Sok modellnek és ismert embernek nem megy könnyen a párkeresés és ez Bódi Sylvinél sincs másképp, mivel neki is nehéz volt megtalálni az igazit.

Nagyon sokáig vártam, hogy megtaláljam a társamat. Sokszor éreztem azt, hogy kompromisszumot kellene kötnöm vagy egyszerűen fel kellene adnom. Valami mélyen viszont azt súgta, hogy higgyek abban, hogy létezik olyan ember, akivel szavak nélkül is értjük egymást

– mesélte a Tények Pluszban a bombaformában lévő modell.

Érdekesre sikerült az első találkozása Bódi Sylviéknek

Hiányzott pár alapvető élelmiszer otthonról, ezért kimentem a piacra és Laci ott árulta a diót. Odamentem és elkezdtünk beszélgetni, mivel nekem is van otthon egy diófám. Kíváncsi voltam és az elején csak szakmai volt a beszélgetés, aztán három óra alatt tényleg mindenről szó esett

– számolt be az első benyomásról a korábbi szépségkirálynő.

body sylvi_0129_FB
Bódi Sylvi szerelme nem szeretné elhagyni a vidéki életet (Fotó: Mediaworks archív)

A neves modell rengeteg követővel rendelkezik a közösségi oldalakon, ennek ellenére szerelme az első találkozójuk előtt nem ismerte Sylvit.

Nem csupán őt, magát a médiát sem ismerem, mivel tévét sem nézek. Tinikoromban elköltöztem otthonról és kollégiumban éltem, de ott sem volt tévé például. A piacon nagyon jót beszélgettünk, és egy szép és intelligens nőt láttam meg benne

– árulta el a modell szerelme, Nemcsák László.

Bódi Sylvi vidéken képzeli el jövőjét

Mi gyerekkorunkban kinn éltünk az erdő közepén és folyamatosan kirándultunk, horgásztunk és olyan élményeket gyűjtöttünk, amit szeretnék a gyerekeimnek is megadni. Ezekkel úgy gondolom, hogy sokkal gazdagabb lehet az életben is

– mesélte Sylvi párja, akinek az élete a modell szerint is irigylésre méltó.

Nagyon úgy tűnik, hogy Bódi Sylvi megtalálta lelkitársát, akivel együtt tervezik közös jövőjüket. A modell úgy érzi, Lacival teljes lett az élete és rálelt a régóta keresett harmóniára.

 

