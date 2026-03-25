Curtis és Barnai Judit: „Ati teljesen rám bízza, hogy mikor vállaljunk gyereket”

Hihetetlenül gyorsan szalad az idő, hiszen már hat éve él szerelemben Széki Attila, azaz Curtis és Barnai Judit, nyáron pedig az első házassági évfordulójukat ünneplik. A gyönyörű szertartásukon a hot! magazin stábja is jelen volt, és bár akkor még úgy gondolták, hogy idén megtartják a lagzijukat is, időközben elvetették ezt az ötletet.
„Ez teljesen közös megegyezés alapján történt. Mind a ketten egyszerre mondtuk, hogy inkább engedjük el ezt a lagzit, mert rengeteg pénzbe kerülne. Egyöntetűen úgy döntöttünk, hogy ezt az összeget inkább a házunkba fektetnénk, mert szeretnénk most felújítani, vagy inkább nyaralunk, és élményeket szerzünk belőle. Nem is volt ebből semmilyen vita, hanem megbeszéltük és eldöntöttük” – kezdte a hot! magazinnak Judie, Curtis felesége.
„A szertartásunk gyönyörű volt, és ennél több nem is kell – vette át a szót Curtis. – Kicsit olyan érzésünk volt, hogy ha megtartjuk a lagzit, akkor feleslegesen dobunk ki pénzt az ablakon, ennek az összegnek pedig találtunk jobb helyet.”
A házaspár az együtt töltött évek alatt megszokta már, hogy egy esztendő különböző szezonokból áll, ezek alatt sokszor nemcsak hétköznap, hanem hétvégén is dolgoznak. Mivel ez mindkettőjük életében így van, nem okoznak gondot azok az időszakok, amikor kevesebb időt töltenek együtt.
„Jelenleg mindketten rengeteget dolgozunk: Atinak elkezdődött a zenekaros szezonja, én edzésekre és meccsekre járok. Pont nemrég egyeztettük össze a naptárainkat, hogy megnézzük, mikor lesz időnk arra, hogy legalább egyszer elmehessünk együtt nyaralni. Ha minden igaz, májusban vagy szeptemberben lesz erre egy kis időnk” – árulta el a sportoló. „Azt gondolom, hogy pont ezért is működik nagyon jól a kapcsolatunk már hat éve, mert mindketten ismerjük, hogy milyen az, amikor a hétvégénk sem a pihenésről szól.”
„Örülünk, ha van pár óra, amit együtt tölthetünk, vagy van fél napunk arra, hogy otthon pihenjünk. Minden olyan idő, amit egymásra tudunk szánni, örömteli számunka” – mondta a rapper.
Mint minden pár, ők is rendszeresen beszélnek a közös jövőjükről, amiben mindketten látnak egy közös kisbabát. Az előző kapcsolatából a rappernek van egy kisfia, Curtis gyereke sok időt tölt édesapjával.
„Nálam hullámokban jön az az érzés, hogy már jó lenne egy közös baba, de ez nagyjából egy napig tart, aztán úgy vagyok vele, hogy még nem állok rá készen. Tudom, hogy egy gyermek mennyi felelősséggel jár. Húsz éve a sport határozza meg az életemet, és még most is úgy érzem, hogy javában benne vagyok, ezért jelenleg nem érzem késznek magam a családalapításra. Ati teljesen rám bízza, hogy mikor vállaljunk gyereket, én pedig úgy gondolom, hogy talán két-három éven belül jön majd el ennek az ideje. Ha abbahagyom a kosárlabdát, szeretnék egy kicsit pihenni, lezárni ezt az időszakot, és megtalálni a helyemet a civil életben is. Mindig nagyon tudatos voltam a sportban, és a gyerekvállalásnál is így szeretnék gondolkodni: akkor jöjjön a baba, amikor valóban minden figyelmünket neki tudjuk szentelni.”
Ahogy Judie is említette, jelenleg mindkettejük élete sűrű, a mindennapi teendők mellett pedig a TV2 sikerműsorában, A Nagy Duettben is versenyeznek.
„Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is ugyanúgy működünk, mint egy pár egy kapcsolatban, tehát nem a klasszikus mester és tanítványa felállás van közöttünk. A szövegeket például sokszor inkább külön-külön tanuljuk meg, mert őszintén szólva nem sok időt tudunk együtt tölteni” – mesélte Curtis.
A kosarasnak nagyon jó érzés az, hogy a férje mellett léphet színpadra hétről hétre. Curtis jelenléte minden alkalommal kapaszkodó a számára.
„Nekem egyébként baromi jó érzés, hogy Ati ott van mellettem, mert hatalmas biztonságérzetet ad. Abszolút a támaszom. A backstage-ben mindig lepacsizunk, ez kicsit a sportolói vénánkból jön. Ilyenkor mindig mondja nekem, hogy: „Gyerünk, kicsi, jó lesz, megcsináljuk!” Ezzel próbál megnyugtatni, ha látja rajtam, hogy izgulok” – mondta Judie.
Azt egyikük sem tagadja, hogy az utóbbi idők megpróbáltatásai miatt mostanra már éreznek némi fáradtságot. Azonban ez sem szegi kedvüket!
„Elképesztően fárasztó az egész, még akkor is, ha közben nagyon élvezzük. Hétről hétre mindig azt érzem, hogy egy új arcunkat mutatjuk meg, nemcsak én, hanem Ati is. Nem egyszerű összeegyeztetni mindent, de úgy érzem, sikerül. Nyilván fárasztó, de azt gondolom, hogy valamit valamiért. Nagyon élvezzük, még ha néha ki is merülünk” – mosolygott Judie.
