Curtis és Barnai Judit: „Ati teljesen rám bízza, hogy mikor vállaljunk gyereket”

Hihetetlenül gyorsan szalad az idő, hiszen már hat éve él szerelemben Széki Attila, azaz Curtis és Barnai Judit, nyáron pedig az első házassági évfordulójukat ünneplik. A gyönyörű szertartásukon a hot! magazin stábja is jelen volt, és bár akkor még úgy gondolták, hogy idén megtartják a lagzijukat is, időközben elvetették ezt az ötletet.

Curtis és Barnai Judit: „Mindketten rengeteget dolgozunk”

„Ez teljesen közös megegyezés alapján történt. Mind a ketten egyszerre mondtuk, hogy inkább engedjük el ezt a lagzit, mert rengeteg pénzbe kerülne. Egyöntetűen úgy döntöttünk, hogy ezt az összeget inkább a házunkba fektetnénk, mert szeretnénk most felújítani, vagy inkább nyaralunk, és élményeket szerzünk belőle. Nem is volt ebből semmilyen vita, hanem megbeszéltük és eldöntöttük” – kezdte a hot! magazinnak Judie, Curtis felesége.

„A szertartásunk gyönyörű volt, és ennél több nem is kell – vette át a szót Curtis. – Kicsit olyan érzésünk volt, hogy ha megtartjuk a lagzit, akkor feleslegesen dobunk ki pénzt az ablakon, ennek az összegnek pedig találtunk jobb helyet.”

A házaspár az együtt töltött évek alatt megszokta már, hogy egy esztendő különböző szezonokból áll, ezek alatt sokszor nemcsak hétköznap, hanem hétvégén is dolgoznak. Mivel ez mindkettőjük életében így van, nem okoznak gondot azok az időszakok, amikor kevesebb időt töltenek együtt.

„Jelenleg mindketten rengeteget dolgozunk: Atinak elkezdődött a zenekaros szezonja, én edzésekre és meccsekre járok. Pont nemrég egyeztettük össze a naptárainkat, hogy megnézzük, mikor lesz időnk arra, hogy legalább egyszer elmehessünk együtt nyaralni. Ha minden igaz, májusban vagy szeptemberben lesz erre egy kis időnk” – árulta el a sportoló. „Azt gondolom, hogy pont ezért is működik nagyon jól a kapcsolatunk már hat éve, mert mindketten ismerjük, hogy milyen az, amikor a hétvégénk sem a pihenésről szól.”

„Örülünk, ha van pár óra, amit együtt tölthetünk, vagy van fél napunk arra, hogy otthon pihenjünk. Minden olyan idő, amit egymásra tudunk szánni, örömteli számunka” – mondta a rapper.