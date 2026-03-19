Bárdosi Ildi elegáns válasszal üzent Laky Zsuzsinak: „Nekünk van életünk, gyerekeink és munkánk”

A magyar bulvárvilágban ritka az olyan éles ellentét, mint amely a korábbi birkózó olimpikon, Bárdosi Sándor és az MMA-világából ismert Dietz Gusztáv között feszül. A konfliktus, amelynek gyökerei még a közös televíziós szereplésük idejére nyúlnak vissza, az utóbbi napokban újabb szintet lépett, amikor Dietz felesége, Laky Zsuzsi is becsatlakozott a szócsatába, hogy védelmébe vegye férjét. Míg a másik oldalról súlyos jelzők, személyeskedő megjegyzések és intelligenciát firtató vádak láttak napvilágot, addig Bárdosi Ildi részéről egy egészen másfajta, jóval érettebb és megfontoltabb attitűd mutatkozik meg.

Bárdosi Ildi megunta az üzengetést: Minden jót kíván Laky Zsuzsiéknak

A sárdobálás közepette üdítő kivételként hat az a fajta bölcsesség, amellyel Bárdosi Sándor felesége, Ildi reagált az eseményekre a Borsnak. Miközben Laky Zsuzsi éles kritikával illette férje riválisát – többek között rosszindulatúnak és frusztráltnak nevezve őt –, Bárdosiék láthatóan nem kívánnak beleállni egy végtelennek tűnő, méltatlan szópárbajba. Számukra a prioritások egyértelműek: a mindennapok harmóniája, a gyermeknevelés és a tisztességes munka fontosabb, mint a nyilvánosság előtti magyarázkodás vagy a másik fél lejáratása.

Elegáns válasz érkezett a vádakra

Bárdosi Ildi reakciója tanítani való példája annak, hogyan lehet elegánsan lezárni egy méltatlan vitát. Ahelyett, hogy felvette volna a kesztyűt és viszont-támadásba lendült volna, a békét és a családi fókuszt választotta: „Van életünk, gyerekeink, munkánk, minket ez köt le. Eszünkbe se jut, hogy beleálljunk másokba” – nyilatkozta Ildi. A válaszában nem csupán a saját álláspontjukat szögezte le, hanem egyfajta jótanácsot és jókívánságot is megfogalmazott a másik oldal felé, remélve, hogy ők is megtalálják végre a saját békéjüket:

Őszintén bízunk benne, hogy van jobb dolguk a hétköznapokban annál, minthogy velünk foglalkozzanak, és szívből kívánom neki, hogy megtalálják az útjukat és a családjukkal foglalkozzanak

– szögezte le.

A békesség többet ér a győzelemnél

Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv nyilatkozatai alapján egyértelmű, hogy ők még mindig a harcmezőn állnak, és fontosnak tartják a verbális revansot. Ezzel szemben Bárdosi Sándor és felesége hozzáállása azt sugallja: a valódi győzelem nem az, ha valaki hangosabban kiáltja a magáét, hanem ha képes kívül maradni a romboló energiákon.