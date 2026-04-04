Könnyekig hatódott Bangó Margit: így van most a betegséggel küzdő születésnapos művésznő

Április 4-e piros betűs ünnep a Bangó családban, hiszen ezen a napon született a roma zene koronázatlan királynője, Bangó Margit. Bár a művésznő az utóbbi időben kénytelen volt visszavenni a tempóból egészségi állapota miatt, a szeretet ereje most is körbeveszi. Unokája, Tina szerint a mama sosem volt az a típus, aki nagy felhajtást igényelt volna a születésnapján. Számára az igazi ajándék mindig is a szűk család jelenléte volt.

Bangó Margit családja körében ünnepli a 76.-k születésnapját (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Születésnapi meglepetés, Emilio 200 szál rózsával lepte meg a művésznőt

Bangó Margit születésnapja egybeesik az ünnepi időszakkal

Mivel a születésnap idén egybeesik az ünnepi időszakkal, a család számára a hit még hangsúlyosabbá vált. Bangó Margit unokája, Jellinek Tina elárulta, hogy náluk a húsvét nem a „világi” dolgokról, a csokinyusziról vagy a fűben rejtőző tojásokról szól.

Mi keresztények vagyunk, és nálunk a húsvét valódi értéke Isten fiának kereszthaláláról és feltámadásáról szól. A bűnbocsánatot ünnepeljük, nem a trendi szokásokat

– mesélte Tina, hangsúlyozva, hogy a gyerekeknek is ezt a mély spirituális értéket adják tovább.

Emilio 200 rózsája és a „kertkapu-merénylet”

Bár Bangó Margit szerényen ünnepel, szerettei mindent megtesznek, hogy elhalmozzák szépséggel és szeretettel. Emilio a napokban egy elképesztő, 200 szál vörös rózsából álló különleges virágdobozzal lepte meg a művésznőt, de az igazi nagy „merénylet” még csak most következik.

Margit számára a kertje a földi paradicsom, ahol minden virágnak története van. Idén Tina és Emilio egy egészen extrém meglepetéssel készülnek: mivel a művésznő régóta szemezgetett unokája pálmáival, most egy teherautónyi növényt szállítanak ki hozzá.

Hatalmas pálmafákat és leandereket kap tőlünk. Csak annyit kérünk majd tőle a hétvégén, hogy üljön ki a kertbe, aztán egyszer csak beáll az autó és elkezdik lepakolni a növényeket. Ez az ő igazi boldogsága.

– árulta el Tina a Borsnak.