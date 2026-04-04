Könnyekig hatódott Bangó Margit: így van most a betegséggel küzdő születésnapos művésznő

Április 4-e piros betűs ünnep a Bangó családban, hiszen ezen a napon született a roma zene koronázatlan királynője, Bangó Margit. Bár a művésznő az utóbbi időben kénytelen volt visszavenni a tempóból egészségi állapota miatt, a szeretet ereje most is körbeveszi. Unokája, Tina szerint a mama sosem volt az a típus, aki nagy felhajtást igényelt volna a születésnapján. Számára az igazi ajándék mindig is a szűk család jelenléte volt.
Mivel a születésnap idén egybeesik az ünnepi időszakkal, a család számára a hit még hangsúlyosabbá vált. Bangó Margit unokája, Jellinek Tina elárulta, hogy náluk a húsvét nem a „világi” dolgokról, a csokinyusziról vagy a fűben rejtőző tojásokról szól.
Mi keresztények vagyunk, és nálunk a húsvét valódi értéke Isten fiának kereszthaláláról és feltámadásáról szól. A bűnbocsánatot ünnepeljük, nem a trendi szokásokat
– mesélte Tina, hangsúlyozva, hogy a gyerekeknek is ezt a mély spirituális értéket adják tovább.
Bár Bangó Margit szerényen ünnepel, szerettei mindent megtesznek, hogy elhalmozzák szépséggel és szeretettel. Emilio a napokban egy elképesztő, 200 szál vörös rózsából álló különleges virágdobozzal lepte meg a művésznőt, de az igazi nagy „merénylet” még csak most következik.
Margit számára a kertje a földi paradicsom, ahol minden virágnak története van. Idén Tina és Emilio egy egészen extrém meglepetéssel készülnek: mivel a művésznő régóta szemezgetett unokája pálmáival, most egy teherautónyi növényt szállítanak ki hozzá.
Hatalmas pálmafákat és leandereket kap tőlünk. Csak annyit kérünk majd tőle a hétvégén, hogy üljön ki a kertbe, aztán egyszer csak beáll az autó és elkezdik lepakolni a növényeket. Ez az ő igazi boldogsága.
– árulta el Tina a Borsnak.
A beszélgetés során nem lehetett megkerülni a művésznő állapotát sem. Köztudott, hogy Bangó Margit korábban imádott maga ásni, öntözni és metszeni, sőt, a család minden tagját befogta a kerti munkákra. Most azonban pihennie kell.
Most az egészségi állapota miatt vissza kellett vennie a tempóból. Kell, aki megcsinálja helyette a nehezebb munkákat, de ő egy igazi csodanő. Nagyon bízunk benne, hogy jövőre már ő maga fogja gondozni az új pálmafáit
– tette hozzá reménykedve az unokája.
Bangó Margit 76 évesen is méltósággal, hittel és a családja végtelen támogatásával néz farkasszemet a nehézségekkel. Az ország pedig egy emberként szurkol a művésznőnek, hogy jövőre ismét ő lehessen kertje legszebb virága.
