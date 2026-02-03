"Szeretnénk eloszlatni minden rémhírt" – Emilio megtörte a csendet Bangó Margit állapotáról

A Kossuth-díjas művésznő, Bangó Margit a magyar zenei élet megkerülhetetlen ikonja, akit generációk óta imád a közönség. Az énekesnő korábban már kétszer is hősiesen legyőzte daganatos betegséget, ám az elmúlt évek sorozatos operációi és kemoterápiás kezelései után most ismét embert próbáló harcot vív a kórral. Emilio és Tina ma este mindent bevallott.

Bangó Margit betegsége visszatért? (Fotó: Bors)

Döbbenetes részletek: Bangó Margit állapota

A mulatós zene koronázatlan királynője hosszú hónapok óta szorul folyamatos kórházi ellátásra, és bár korábban reménykedtek a gyors javulásban, a helyzet most kritikusabb, mint valaha. Margit állapota nem engedte meg azt sem, hogy részt vegyen imádott unokája esküvőjén, ami lelkileg talán még a betegségnél is jobban megviselte a művésznőt. A család szerint a fájdalom mély, hiszen a díva számára mindig is a szerettei jelentették a legtöbbet.

A közösségi médiában sajnos futótűzként terjedtek a különböző álhírek, Emilio és Tina azonban megelégelték a sértő és sokszor valótlan találgatásokat. Szerintük a rosszindulatú pletykák csak nehezítik a gyógyulást, ezért döntöttek úgy, hogy véget vetnek a bizonytalanságnak.

Emilio és Tina exkluzív vallomása

Ez az első és egyben utolsó alkalom, amikor a hozzátartozók hajlandóak beszélni a diagnózisról és a kilátásokról. Emilio bejegyzése szerint a "Mama" beleegyezésével álltak a kamerák elé, hogy egyszer és mindenkorra tiszta vizet öntsenek a pohárba.

Most szeretetre és imára van szüksége, nem pletykákra

– üzente a család, akik arra kérték a rajongókat, hogy tartsák tiszteletben a művésznő nyugalmát. A család jelenleg a hitben és az összefogás erejében látja a legnagyobb esélyt a felépülésre.

Emilio minden pletykát tisztázott (Fotó: Szabolcs László)

A nyilatkozat, ami mindent megváltoztat

Ez a nyilatkozat végre tiszta vizet önt a pohárba a bizonytalanság után. A család és a barátok minden erejükkel támogatják a lábadozó beteget. A pozitív orvosi szakvélemények hatalmas reményt adnak a teljes felépüléshez. Az összefogás és a szeretet ereje most mindennél fontosabbnak bizonyul.

Szeretnénk eloszlatni minden rémhírt: a kórházban fekvő nő egy harcos. Mindenkinek köszönjük az aggódást. Az állapotáról annyit kell tudni, hogy jelenleg is kórházban van, de jó úton halad a gyógyulás felé, és az orvosok is jó híreket mondtak. Mi imával küzdünk a rossz ellen. Szó sincs arról, hogy magatehetetlen lenne, hála Istennek jár-kel.

A közeli hozzátartozók kérik a sajtó és a nyilvánosság további türelmét. A nyugodt körülmények biztosítása most a legfőbb záloga a mielőbbi javulásnak.