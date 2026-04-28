Elárulta a Házasság első látásra sztárja: az Ázsia Expressz szóba sem jöhet!

Nehéz lenne eldönteni, hogy a Házasság első látásra vagy az Ázsia Expressz című TV2-es műsort imádják jobban a nézők. Vannak olyanok, akik mindkettőt kipróbálhatták: Deák Rebeka Becca és Kabai Andris mindkettőben szerepelnek, de van olyan „exférj”, aki nem vállalná be a külföldi kalandot.

Vágyik is rá, meg nem is...

Jagicza Péter a Házasság első látásra 3. évadában ugyan nem talált szerelemre, de a 2025-ös év legutolsó napjaiban megtalálta az igazit. Lizával már össze is költöztek, közös tetoválásuk és háziállataik is vannak. S hogy közösen vállalnának-e tévészereplést? Erre válaszolt az exférj.

„Tavaly azt kellett megszoknom, hogy kamerák követik a lépéseimet, amit akkor meg is szerettem. Viszont most azt érzem, kamerák nélkül is elvagyok az életemben…” – vélekedett a Házasság első látásra Petije, aki elismerte:

„Beszéltünk már erről Lizával, és tulajdonképpen abban maradtunk, hogy vannak műsorok, amikre azért igent mondanánk, párként szerepelve. De azért nem akármire!” – szögezte le.

Ázsia Expressz nem, de más jöhet!

Jagicza Peti műsorbeli társa, Deák Rebeka Becca az első évados Kabai Andrissal belevágott a TV2 népszerű kalandrealityjébe: ők is az Ázsia Expressz szereplői közé tartoznak. S hogy Jagicza Peti és párja mit gondol erről a fajta kihívásról?

Nekem a vállalkozásom az első, nem hiszem, hogy azzal össze tudnám egyeztetni. De olyan műsor, ami belefér az időbeosztásomba, és tetszik is – azt miért is ne?!

– tette fel a költői kérdést a vállalkozó, akire egyébként jellemző a spontánság. Év végén az utolsó pillanatban utazott el külföldre szilveszterezni, és a nyaralásait sem szokta előre megtervezni.

„Nagyszabású nyaralás nincs még lefoglalva, a munkám miatt leginkább belföld jöhet szóba: vitorlázás, balatoni nyaralás… Aztán majd spontán nézünk repülőt is!” – határozta el Jagicza Péter, aki legutóbb már a gyerekvállalásról is beszélt a Borsnak!