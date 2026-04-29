„Nagyon komoly hatalmi játszmák vannak” – A magyar topmodell elárulta, milyen valójában Az ördög Pradát visel világa

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 16:25
Az ikonikus film második része 20 év után végre felkerült a mozivászonra. Az ördög Pradát visel csillogó és fényűző világa vajon tényleg tükrözi a valóságot? Mészáros Lili modell most lerántja a leplet a kifutók álomvilágáról!
Tegnap lezajlott Az ördög Pradát visel 2. részének budapesti premierje, melynek főszereplői is épp olyan ikonikusak a színésznők között, mint a film a mozi világában. Az Anne Hathaway és Meryl Streep főszereplésével megrendezett klasszikus elénk tárja – egy kis humorral vegyítve – a divatszakma szenzációs, olykor pedig könyörtelen világát. Vajon a valóság is ennyire csillogó vagy ott van az a bizonyos sötét oldal? Mészáros Lili topmodell most előállt az igazsággal!

Mészáros Lili Miranda Priestly karakterét keltette életre Az ördög Pradát visel premierjén
Mészáros Lili álomszép ruhában pózolt Az ördög Pradát visel premierjén (Fotó: Szabolcs László)

Az ördög Pradát visel vs. valóság

Az ördög Pradát visel premierjének a Cinema City Aréna adott otthont, ahol elcsíptük a Next Top Model Hungary győztesét, Mészáros Lilit. A fiatal topmodell évek óta fontos szereplője nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi divatiparnak is.

Lili most őszintén vallott arról lapunknak, hogy milyen a kulisszák mögül kémlelni a szakmát, milyen botrányokkal és nehézségekkel jár a munka kifelé csillogó világban.

Nagyon sok ponton kapcsolódik hozzám Az ördög Pradát visel. Modellként tevékenykedem most már több éve, úgyhogy a divatszakmába van egyfajta belátásom, hogy ez az egész ténylegesen milyen. Szerintem a film egyrészt komikusan, másrészt kicsit kegyetlenül mutatja be, hogy milyen valójában ez a világ, amit szerintem a legtöbben csillogónak és egyszerűnek gondolnak, hogy az ember megjelenik egy eseményen, ilyen gyönyörű ruhákban, de a valóságban ez nagyon nem ilyen. Nagyon komoly hatalmi játszmák vannak. Ha az ember így nézi a filmet, akkor akár a divatszakmában dolgozik, akár nem, nagyon izgalmas tud lenni a számára

 – mesélte a TV2 sztárja.

Mészáros Lili hálás a párjának a támogatásért
Mészáros Lili párja mindenben támogatja a modellt (Fotó: TV2)

Elijeszti a férfiakat, ha egy nő sikeres?

Mészáros Lili és párja már nyolc éve élnek boldog párkapcsolatban. A szupermodell számtalan márka kifutóján végigvonult, a világ legnagyobb tervezőivel dolgozott együtt és a legfontosabb divatszakemberek kapkodnak érte. Habár sikere töretlen, úgy érzi, vannak olyan területek az életben, ahol nehéz sikeres modellként érvényesülni, ilyen például a párválasztás.

Én már nyolc éve boldog párkapcsolatban élek, szóval nem tudom, mi lenne, ha most a párkapcsolati „piacra” újra kikerülnék. Biztos vagyok benne, hogy teljesen el lennék veszve. Nyilván a férfiaknak nem imponáló, hogyha valaki ennyire nyílt életet él, vagy modellként tevékenykedik, úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok a páromnak, hogy elfogadja velem együtt ezt a csomagot és mindenben maximálisan támogat. Nem tudom más férfi elfogadná-e, de őszintén nem is szeretnék belegondolni 

– mesélte lapunknak Lili.

A Next Top Model Hungary sztárja karrierjével és magánéletével is egyaránt maximálisan elégedett, hamarosan pedig újra útnak indul, hogy meghódítsa a divat fővárosait.

„Szerencsére van munka és rengeteg dolog van folyamatban. Tervben van utazás is, szakmai út és magánjellegű is, úgyhogy hamarosan újra útra kelek.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
