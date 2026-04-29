„Nagyon komoly hatalmi játszmák vannak” – A magyar topmodell elárulta, milyen valójában Az ördög Pradát visel világa

Tegnap lezajlott Az ördög Pradát visel 2. részének budapesti premierje, melynek főszereplői is épp olyan ikonikusak a színésznők között, mint a film a mozi világában. Az Anne Hathaway és Meryl Streep főszereplésével megrendezett klasszikus elénk tárja – egy kis humorral vegyítve – a divatszakma szenzációs, olykor pedig könyörtelen világát. Vajon a valóság is ennyire csillogó vagy ott van az a bizonyos sötét oldal? Mészáros Lili topmodell most előállt az igazsággal!

Mészáros Lili álomszép ruhában pózolt Az ördög Pradát visel premierjén (Fotó: Szabolcs László)

Az ördög Pradát visel vs. valóság

Az ördög Pradát visel premierjének a Cinema City Aréna adott otthont, ahol elcsíptük a Next Top Model Hungary győztesét, Mészáros Lilit. A fiatal topmodell évek óta fontos szereplője nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi divatiparnak is.

Lili most őszintén vallott arról lapunknak, hogy milyen a kulisszák mögül kémlelni a szakmát, milyen botrányokkal és nehézségekkel jár a munka kifelé csillogó világban.

Nagyon sok ponton kapcsolódik hozzám Az ördög Pradát visel. Modellként tevékenykedem most már több éve, úgyhogy a divatszakmába van egyfajta belátásom, hogy ez az egész ténylegesen milyen. Szerintem a film egyrészt komikusan, másrészt kicsit kegyetlenül mutatja be, hogy milyen valójában ez a világ, amit szerintem a legtöbben csillogónak és egyszerűnek gondolnak, hogy az ember megjelenik egy eseményen, ilyen gyönyörű ruhákban, de a valóságban ez nagyon nem ilyen. Nagyon komoly hatalmi játszmák vannak. Ha az ember így nézi a filmet, akkor akár a divatszakmában dolgozik, akár nem, nagyon izgalmas tud lenni a számára

– mesélte a TV2 sztárja.

Mészáros Lili párja mindenben támogatja a modellt (Fotó: TV2)

Elijeszti a férfiakat, ha egy nő sikeres?

Mészáros Lili és párja már nyolc éve élnek boldog párkapcsolatban. A szupermodell számtalan márka kifutóján végigvonult, a világ legnagyobb tervezőivel dolgozott együtt és a legfontosabb divatszakemberek kapkodnak érte. Habár sikere töretlen, úgy érzi, vannak olyan területek az életben, ahol nehéz sikeres modellként érvényesülni, ilyen például a párválasztás.

Én már nyolc éve boldog párkapcsolatban élek, szóval nem tudom, mi lenne, ha most a párkapcsolati „piacra” újra kikerülnék. Biztos vagyok benne, hogy teljesen el lennék veszve. Nyilván a férfiaknak nem imponáló, hogyha valaki ennyire nyílt életet él, vagy modellként tevékenykedik, úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok a páromnak, hogy elfogadja velem együtt ezt a csomagot és mindenben maximálisan támogat. Nem tudom más férfi elfogadná-e, de őszintén nem is szeretnék belegondolni

– mesélte lapunknak Lili.