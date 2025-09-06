A Next Top Model Hungary győztese elszalasztotta a találkozást Giorgio Armanival: „Ezt a mai napig bánom”

Giorgio Armani halála az egész világot váratlanul érte, a 91 éves ikon távozását tegnap délután jelentették be, amiből a divatimádók még most sem ocsúdtak fel. Az Armani márka az ipar egyik megkerülhetetlen tényezője, és természetesen legendás atyjának távozásával sem szorul majd ki az élvonalból. Ahogy a legtöbb modell, úgy a Next Top Model Hungary Mészáros Lilijének is az egyik legnagyobb álma a párizsi vagy a milánói divathét kifutóján vonulni az egyik olyan nagy divatház kreációiban, mint az Armani is. A TV2 sztárjának tavaly volt is lehetősége modellként kijutni a milánói eseményre, ahol csaknem magával Giorgio Armanival is találkozott, de épphogy lecsúszott erről az életre szóló lehetőségről.
Mészáros Lili modellként több nagy márkával is dolgozott már együtt, de az Armani kifutója eddig kimaradt. Pedig tavaly már a castingra is eljutott.
Tavaly voltam Milánóban a Fashion Weeken, amikor természetesen még Giorgio Armani is élt. Ráadásul voltam is castingon a márkánál, de végül nem választottak be, pedig már ott tartottunk, hogy a következő körben személyesen ő is ott lesz, és így találkozhattam volna vele. Ezt a mai napig bánom, most pedig pláne, hiszen már biztos, hogy nem is fogok vele soha találkozni
– vallotta be őszintén Lili.
„Hozzáteszem, hogy egyébként is ez az egyik kedvenc márkám, úgyhogy tényleg nagyon jó lett volna személyesen is dolgozni vele, de egyelőre csak az Armani Beauty-val volt lehetőségem, ami ugye nem a divat vonal” – tette még hozzá.
Bár az a lehetőség, hogy találkozzon az elegancia nagymesterével örökre elúszott, a gyönyörű modell arról még nem mondott le, hogy karrierje során legalább egyszer képviselhesse a divatházat.
„Nyilván fiatalabb koromban is már egy menő márkának számított, de így idősebb koromra értettem meg, hogy tényleg mennyire időtálló az az elegancia, amit Giorgio Armani képvisel. Azt gondolom, hogy a nagyobb divatházak mellett is páratlan, többek között ezért is szerettem volna mindenképpen egyszer a márkával dolgozni. És ezt még abszolút nem is temettem el, hogy egyszer még fogok Giorgio Armani divatbemutatón sétálni Milánóban, csak kár, hogy úgy, hogy ő már nem ezt nem fogja látni” – árulta még el szomorúan a modell.
