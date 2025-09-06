A Next Top Model Hungary győztese elszalasztotta a találkozást Giorgio Armanival: „Ezt a mai napig bánom”

Giorgio Armani halála az egész világot váratlanul érte, a 91 éves ikon távozását tegnap délután jelentették be, amiből a divatimádók még most sem ocsúdtak fel. Az Armani márka az ipar egyik megkerülhetetlen tényezője, és természetesen legendás atyjának távozásával sem szorul majd ki az élvonalból. Ahogy a legtöbb modell, úgy a Next Top Model Hungary Mészáros Lilijének is az egyik legnagyobb álma a párizsi vagy a milánói divathét kifutóján vonulni az egyik olyan nagy divatház kreációiban, mint az Armani is. A TV2 sztárjának tavaly volt is lehetősége modellként kijutni a milánói eseményre, ahol csaknem magával Giorgio Armanival is találkozott, de épphogy lecsúszott erről az életre szóló lehetőségről.

Tegnap jelentették be, hogy Giorgio Armani elhunyt, amivel betölthetetlen űrt hagyott a divatvilágban (Fotó: AFP)

Mészáros Lili modellként több nagy márkával is dolgozott már együtt, de az Armani kifutója eddig kimaradt. Pedig tavaly már a castingra is eljutott.

Tavaly voltam Milánóban a Fashion Weeken, amikor természetesen még Giorgio Armani is élt. Ráadásul voltam is castingon a márkánál, de végül nem választottak be, pedig már ott tartottunk, hogy a következő körben személyesen ő is ott lesz, és így találkozhattam volna vele. Ezt a mai napig bánom, most pedig pláne, hiszen már biztos, hogy nem is fogok vele soha találkozni

– vallotta be őszintén Lili.

„Hozzáteszem, hogy egyébként is ez az egyik kedvenc márkám, úgyhogy tényleg nagyon jó lett volna személyesen is dolgozni vele, de egyelőre csak az Armani Beauty-val volt lehetőségem, ami ugye nem a divat vonal” – tette még hozzá.

A Next Top Model Hungary Lilije most már különösen bánja, hogy tavaly nem találkozhatott Giorgio Armanival (Fotó: TV2)

Giorgio Armani meghalt, de Lili nem adta fel az álmát

Bár az a lehetőség, hogy találkozzon az elegancia nagymesterével örökre elúszott, a gyönyörű modell arról még nem mondott le, hogy karrierje során legalább egyszer képviselhesse a divatházat.

„Nyilván fiatalabb koromban is már egy menő márkának számított, de így idősebb koromra értettem meg, hogy tényleg mennyire időtálló az az elegancia, amit Giorgio Armani képvisel. Azt gondolom, hogy a nagyobb divatházak mellett is páratlan, többek között ezért is szerettem volna mindenképpen egyszer a márkával dolgozni. És ezt még abszolút nem is temettem el, hogy egyszer még fogok Giorgio Armani divatbemutatón sétálni Milánóban, csak kár, hogy úgy, hogy ő már nem ezt nem fogja látni” – árulta még el szomorúan a modell.