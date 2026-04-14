"Sikerült megegyezni a biztosítóval"– kiderült, mikor költözhet vissza leégett házukba Agárdi Szilvi

Pokolian indult az év Agárdi Szilvi és családja számára: tűz pusztított náluk, leégett a házuk. Az az otthon, amiben a tehetséges énekesnő felnőtt.

Rengetegen összefogtak, amikor kiderült, hogy leégett Agárdi Szilviáék otthona

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Mégsem költözik el Agárdi Szilvi

Mint arról korábban a bors többször is beszámolt, a tűz után hatalmas összefogás alakult ki: ismerősök és ismeretlenek segítették az énekesnőt, ráadásul egy jótékonysági koncertet is szerveztek a család megsegítésére. A 2012-es The Voice-ban feltűnt Agárdi Szilvi februárban arról is beszélt: bizony nem biztos, hogy a felújítás mellett döntenek. Lehetséges ugyanis, hogy bármennyi emlék is köti a leégett épülethez, máshol folytatják. Mára azonban kiderült: végül mégis a régi, gyermekkori otthon újjáépítése fog megtörténni.

"Volt egy olyan elképzelésünk, hogy elköltöznénk a falunkból a városba, és egy hasonló házat szerettünk volna venni, mint amiben éltünk. Tudom, a kert manapság már szinte luxus, főleg a városban, de nekem ez nagyon fontos lett volna, mivel a természet jelenti számomra a szabadságot: hogy érezzem a bőrömön a napsütést, az illatokat, és ebből nem szerettem volna engedni. Viszont – sajnos – nagyon sok mérlegelés és számolgatás után arra jutottunk, hogy hiába tenné bele mindenki a tartalékait, úgy sem engedhetnénk ezt meg magunknak" – magyarázta az énekesnő, hozzátéve: szerencsére a biztosítóval sikerült megegyezniük. Noha nem a teljes kárösszeget kapják meg, így is elkezdődhet a munka.

Szerencsére sikerült megegyezni a biztosítóval, és bár a teljes kár becsült összegét nem fedezik, a család segítségével meg tudjuk majd oldani az építkezést. Mindenki kiveszi a részét a munkából: édesapám bontja a falat, mi pakolunk, szelektálunk, takarítjuk a sittet, egyszóval nagy rendezkedésben vagyunk.

"Az viszont lassítja a folyamatot, hogy nagyon nehéz szakembert találni. Sajnos, annyira be vannak táblázva, hogy sokszor csak hónapokkal későbbre tudnak időpontot adni. Hiába szeretnénk már nyáron beköltözni, ez szinte lehetetlen, azt mondták, még az sem biztos, hogy év végére elkészülünk" – magyarázta Szilvi a Blikknek.