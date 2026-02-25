Agárdi Szilvi az otthonát elemésztő tűzvészről: "Az élet másfelé akar terelgetni minket"

Januárban jött a rémisztő hír: Agárdi Szilvi otthona tűzvész martalékává vált. Noha szerencsére az énekesnőnek nem esett baja, gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra vált otthontalanná.

Agárdi Szilviék lehet, hogy a költözés mellett döntenek a tűz után

A közösség összefogásának erejét jól mutatja, hogy már az első pillanatban is rengetegen jelentkeztek, hogy segítenének neki, akár kisebb adományokkal, akár mosógéppel vagy wellness-hétvégével, később pedig a Nemzeti Lovas Színházban tartottak jótékonysági koncertet. Sajnos azonban voltak olyanok is, akik azzal vádolták meg, hogy nem is égett le a ház. Agárdi Szilvia végül videóban mutatta meg a romokat, valamint azt is, honnan indulhatott ki a mindent elemésztő tűz.

Költözés vagy felújítás? Agárdi Szilviéknek döntést kell hozniuk

A 2012-es The Voice-ban feltűnt énekesnő a Metropolnak fedte fel: bizony nem biztos, hogy a felújítás mellett döntenek. Lehetséges ugyanis, hogy bármennyi emlék is köti a leégett épülethez, máshol folytatják.

Azon is elgondolkodtunk, hogy lehet, az élet másfelé akar terelgetni minket. Nagyon képlékeny minden. Most egyelőre albérletben lakunk, hálás vagyok, hogy egészségesek vagyunk és összetartunk, összefog a család. Nem kizárt, hogy máshova költözzünk

– jelentette ki, hozzátéve:

"Abba a házba születtem bele, és rengeteg élmény, emlék köt oda, képek, amikor még kicsit láttam a jobb szememre 1-2 százalékot. A balra soha nem láttam. Azok a színek, szegmensek, illatok – minden részét ismertem annak a háznak, nagyon fontos emlékek nekem."