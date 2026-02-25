Agárdi Szilvi az otthonát elemésztő tűzvészről: "Az élet másfelé akar terelgetni minket"

Januárban jött a rémisztő hír: Agárdi Szilvi otthona tűzvész martalékává vált. Noha szerencsére az énekesnőnek nem esett baja, gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra vált otthontalanná.
A közösség összefogásának erejét jól mutatja, hogy már az első pillanatban is rengetegen jelentkeztek, hogy segítenének neki, akár kisebb adományokkal, akár mosógéppel vagy wellness-hétvégével, később pedig a Nemzeti Lovas Színházban tartottak jótékonysági koncertet. Sajnos azonban voltak olyanok is, akik azzal vádolták meg, hogy nem is égett le a ház. Agárdi Szilvia végül videóban mutatta meg a romokat, valamint azt is, honnan indulhatott ki a mindent elemésztő tűz.
A 2012-es The Voice-ban feltűnt énekesnő a Metropolnak fedte fel: bizony nem biztos, hogy a felújítás mellett döntenek. Lehetséges ugyanis, hogy bármennyi emlék is köti a leégett épülethez, máshol folytatják.
Azon is elgondolkodtunk, hogy lehet, az élet másfelé akar terelgetni minket. Nagyon képlékeny minden. Most egyelőre albérletben lakunk, hálás vagyok, hogy egészségesek vagyunk és összetartunk, összefog a család. Nem kizárt, hogy máshova költözzünk
– jelentette ki, hozzátéve:
"Abba a házba születtem bele, és rengeteg élmény, emlék köt oda, képek, amikor még kicsit láttam a jobb szememre 1-2 százalékot. A balra soha nem láttam. Azok a színek, szegmensek, illatok – minden részét ismertem annak a háznak, nagyon fontos emlékek nekem."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.