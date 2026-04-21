Történelmi kollab! Közös dallal jelentkezik a Megasztár és az X-Faktor döntőse

Valódi szenzáció készül: közös projekten dolgoznak Magyarország legnépszerűbb tehetségkutatóinak döntősei. A Megasztár ezüstérmese, Ádám Attila és az X-Faktor sztárja, Varga Imi egy közös dallal bizonyítják be, hogy a tehetség nem ismer csatornahatárokat. A háttérben a szakmában elismert énekes-menedzser, Csonka Mike mozgatja a szálakat, aki szívügyének tekinti a fiatal, balajti származású tehetség karrierjét.

Csonka Mike Ádám Attila menedzsereként ténykedik manapság (Fotó: Csonka Mike)

Ádám Attila Varga Imiről: „Olyan nekem, mintha a bátyám lenne”

Ádám Attila számára ez a munka egy régi álom beteljesülése, hiszen mindig is felnézett idősebb kollégájára.

„Nagyon sokat buliztunk korábban Imi dalaira. Akkor még nem is álmodtam róla, hogy egyszer ismerni fogjuk egymást. A közös munka lehetősége úgy jött, hogy írtak nekünk egy zseniális dalt, és azonnal éreztem, hogy Imivel ezt profin meg tudnánk csinálni. Mára szoros barátság fűz minket össze, úgy tekintek rá, mint a bátyámra” – mesélte Attila, aki a szerelmi életéről is őszintén vallott a lapunknak, ha már szerelmes dalon dolgozik Varga Imivel.

A barátnőmmel már nem vagyunk együtt, és őszintén szólva, már nem is akarom őt. Megbántam, hogy félrementek a dolgok, de ezen már túl vagyok. Most csak a karrierre fókuszálok, mert addig kell ütni a vasat, amíg meleg. A célom a Budapest Aréna!

– szögezte le.

Varga Imi szerint pörgős, csajozós nóta lesz

Varga Imi, aki rutinosabb versenyzőként vágott bele az együttműködésbe, komoly potenciált lát a fiatal tehetségben:

Tehetséges srácnak tartom Attilát, akiben rengeteg fejlődési lehetőség van. Mike keresett meg az ötlettel, és szívesen vágtam bele. A dal egy igazi pörgős, csajozós nóta lesz. Szerintem a fiatalok imádni fogják

– mondta Imi, aki hozzátette: az X-Faktor óta már nem csak a roma közösség ismeri fel az utcán, és a hajnalig tartó haknikat is egyórás, profi koncertek váltották fel. Az A38 hajón is fel fog lépni a közeljövőben.

Csonka Mike, a védelmező: „Attila egy csiszolatlan gyémánt”

A produkció létrejötte és Attila újbóli szárnyalása elképzelhetetlen lenne Csonka Mike (Sztárban Sztár leszek! egykori versenyzője) nélkül. A kiváló énekes és zenei menedzser elkötelezetten egyengeti a fiatal fiú útját. Mike nemcsak a szakmai hátteret biztosítja, hanem emberileg is hatalmas támaszt nyújt: afféle védőpajzsként áll Attila előtt az olykor kegyetlen internetes kommentelőkkel szemben:

Sokan elfordultak tőle, és nem hittek benne, pedig Attila egy végtelenül jólelkű, alázatos ember. Megígértem neki, hogy csodák fognak történni. Ő egy igazi csiszolatlan gyémánt, amit segítek fényesre polírozni

– nyilatkozta határozottan Mike. A stúdiómunkálatok gőzerővel folynak, a videoklip pedig a tervek szerint két héten belül debütál, bizonyítva: a tehetség, az alázat és a megfelelő mentori támogatás tényleg csodákra képes!