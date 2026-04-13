„Még húsz év múlva is emlékezni fogok a Megasztárra” – Sokan Ádám Attila miatt jelentkeznek, az énekes most üzent az új versenyzőknek

Ahogy a Nagy Duett 2026 fináléja, a Megasztár 8. évadának döntője is hatalmas nézettségnek örvendhetett. Az utóbb említett tehetségkutatóban Kedl Olívia, Lengyel Johanna, Ádám Attila és PYFU küzdöttek a 40 millió forintos fődíjért és a győzelemmel járó lehetőségekért. Bár végül Lengyel Johanna lett a Megasztár győztese, a 18 éves Ádám Attila rendkívül emlékezetes utat járt be a műsor során, és sokak kedvencévé vált őszinteségével, tiszta hangjával és hatalmas kitartásával. A válogatók idején Attila érzelmes előadása levette a lábáról a mestereket – írta meg korábban a Bors. Lapunknak néhány héttel ezelőtt lehetősége volt Ádám Attilával exkluzív interjút készíteni a Zámbó Jimmy emlékkoncerten, ahol a fiatal tehetség volt az egyik sztárfellépő.

Ádám Attila a Megasztár felfedezettje üzent az új versenyzőknek

Őrületes a tempó Ádám Attila körül: a fiatal tehetség egyszerre dolgozik új dalán, miközben fellépett a zsúfolásig telt Zámbó Jimmy emlékkoncert színpadán is. Lapunk értesült arról, hogy a Megasztár stábja visszajelzést adott Ádám Attilának, miszerint rengetegen miatta jelentkeznek az új évadba. Erről a fiatal fiú így nyilatkozott:

Én nagyon sok hideget és meleget kaptam, viszont nagyon jó érzés azt átélni, hogy indul az új évad, és akkor sokan az Ádám Attila miatt mennek..Nagyon boldog a szívem, és én a versenyzőknek kívánok sok sikert, próbáljanak meg mindig alázatosak lenni, mert hogy ha az meg van akkor határ a csillagos ég. Én a Megasztárban olyan élményekkel gazdagodtam, amikre emlékezni fogok még húsz év múlva is. Nagyon jó volt abban a közegben, ott lenni, szerettem ahogy készülni kellett a dolgokra, csak annyit tudok mondani, hogy tényleg mindenki hiányzik, nagyon jó barátságok alakultak ki köztünk a versenyzőkkel

– mesélte Attila, aki mint kiderült egy hangjegyet is feltetováltatott füle mögé a műsor miatt.

A tetoválást akkor csináltattam, amikor a legelső élő show volt. A szüleim viszont egyáltalán nem akarták, hogy én ilyet tetessek magamra, de nagy nehezen rávettem magam és elmondtam nekik, hogy mit akarok. Kicsit le lettem szidva, de nem bántam meg, nagyon sokan erről ismernek meg, és a bajuszomról!

– nyilatkozta Ádám Attila.