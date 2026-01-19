Exkluzív! Szakított Ádám Attila: A Bors megtudta a pikáns részleteket

Ádám Attila Megasztáros szereplése még mindig lázban tartja az országot, de a tinilányokat biztosan. Az alig 18 éves énekest csak úgy ostromolják a csajok, ezt pedig nem nézte jó szemmel Ádám Attila barátnője...

Ádám Attila szingli lett! Lapunknak elárulta, miért szakított a barátnőjével (Fotó: Máté Krisztián)

Ádám Attila vallomása: „Szingli lettem”

Ádám Attila őszintén beszélt a Borsnak arról, hogyan alakult a magánélete a műsor óta. Először is elárulta, a szíve most éppen nem foglalt! Pedig pár hónapja még szerelmes képeket posztolt egy bizonyos Marcellácskával, és még az eljegyzés is szóba került. A közös fotók azóta viszont eltűntek a közösségi oldalakról, és most megérkezett a magyarázat is.

„A barátnőm nincs már meg. Szingli lettem” – vallotta be a Borsnak a fiatal énekes, aki ezzel magyarázta a döntést:

Nem ment köztünk a dolog, végül én szakítottam… Féltékeny volt nagyon! Nem tudtam a fejébe verni sehogy se, hogy nem kell aggódnia.

Ádám Attila nem bírta tovább a féltékenykedést, szakított (Fotó: Máté Krisztián)

Ádám Attila barátnője lapátra került, jöhet a következő?

A rajongóbázist elnézve, nem biztos, hogy sokáig marad szabad Ádám Attila szíve. Már a válogatók után, az első élő show előtt is majd’ felrobbant az elektronikus postaládája.

„Nem én írok rájuk, ők írnak nekem. Korábban voltam már szerelmes, de most csak flörtölgetek. Úgy megy ez, hogy ha van egy barátnőm, és ő nem viszonozza az érzéseket, akkor én nem könyörgök, akad másik. Mióta megjelentek rólam a videók a Megasztárból, millióan nézték már meg. Azóta naponta vagy negyven lány ír rám. Ha elkezdődnek az élő műsorok, biztosan még több lesz. Néhánnyal elkezdek beszélgetni is, aztán lesz, ami lesz” – magyarázta akkoriban szívügyeiről Ádám Attila, a Megasztár 2025-ös évadának második helyezettje, az év férfi hangja cím győztese.

A műsor óta is jól megy a szekér. Sorra jönnek a közreműködések, a felkérések, Ádám Attila koncertet ad majd fesztiválokon, falunapokon, de céges- és magánrendezvényeket is vállal, és még új dal is készül. Eközben pedig a tanulmányait sem hanyagolja el: rendőrnek készül!

„Most Kazincbarcikán járok technikumba, rendőrnek tanulok. Azt egy biztos munkahelynek gondolom, ha nem jönne be az éneklés. De a legjobb lenne a kettőt együtt csinálni” – vélekedett korábban.