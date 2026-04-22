„Róla biztosan nem írok dalt!” – Ádám Attila hallani sem akar exéről, durva csalódáson van túl

Őrületes a tempó Ádám Attila körül: a fiatal tehetség egyszerre dolgozik új dalán, miközben egy jótékonysági koncertre is készül. De mindezek mellett pár héttel ezelőtt a Zámbó Jimmy emlékkoncert színpadára is berobbant, mint sztárfellépő. A Megasztár 8. évadának ezüstérmese most egy interjúban azt is elárulta a Borsnak, hogy esze ágában sincs a múltból táplálkozni, azt bizony hátrahagyta, és most jöhetnek a pörgős csajozós slágerek.

Ádám Attila nem hajlandó exéről dalt írni, más élményekből táplálkozik (Fotó: Máté Krisztián)

Ezért nem hajlandó Ádám Attila volt szerelméről dalt írni

A mindössze 18 éves énekes elárulta lapunknak, hogy már túl is van egy szerelmi csalódáson. Amikor a Bors megkérdezte tőle, hogy tervben van-e nála, hogy egy szakítós dallal készüljön, határozottan ezzel a válasszal állt elő:

Én aztán erről semmilyen dalt nem akarok csinálni, meg semmilyen formátumba nem akarom őt a felszínre hozni újra! Ez egy csúnya csalódás volt... Új élményekből fogok táplálkozni, meg ami spontán jön

– kezdte az énekes, aki ettől függetlenül marad a lírai vonalon, és már a zongora előtt ülve gyakorol.

A zene eddig a hobbim volt, de most már a megélhetésem is. A lírai dalokon kívül, a modernebb és a funky stílusok is nagyon tetszenek, meg persze a roma zenék, azt mindig fogok énekelni...

– nyilatkozta Attila, aki azt is elárulta, hogy a Megasztár új évadának élő adásain ott lesz és szurkolni fog mindenkinek.

Ádám Attila Megasztár felfedezettként lett ismert (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

Ezeknek a csajoknak várja a jelentkezését

A fiatal tehetség azt is elárulta korábban a Ripost-nak, hogy jelenleg szingli, és egyáltalán nem zárkózik el az ismerkedéstől. Ugyan a karrierje most az első, de ettől még simán beleférnek a laza találkozások és az új élmények is. A Megasztár feltörekvő sztárja arról sem kertelt, hogy milyen lányok jöhetnek szóba nála – és bizony elég konkrét elképzelései vannak.

Attila elárulta, milyen csajok jöhetnek nála szóba (Fotó: Máté Krisztián)

A szívem nem foglalt, gyerekek, úgyhogy adjatok neki! Csajozok, ami jön! Már nem akarok ilyen gyerekes figurákkal port kavarni, mert már rájöttem nagyon nagyon sok mindenre. Korban ilyen 19-20 körül keresek, én most 18 leszek.

- magyarázta Attila, hogy az elköteleződés mint olyan, szóba jöhet-e nála, amire talányosan válaszolt.

Házasság? Á, ilyenben azért még nem gondolkodom, mert építem a karrierem. De attól barátkozni, átjárogatni lehet. Legyen alacsony, de ne legyen rafinált! Én egy kicsit rafinált vagyok, de ő ne legyen!

– jelentette ki határozottan Attila.