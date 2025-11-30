Ádám Attila, a Megasztár ezüstérmese: "Nem tudom felfogni, mi zajlik körülöttem"

A Megasztár 8. évadának döntőjében négyen, Kedl Olívia, Lengyel Johanna, Ádám Attila és PYFU küzdöttek a 40 millió forintos fődíjért és a győzelemmel járó lehetőségekért. Bár végül Lengyel Johanna lett a Megasztár győztese, a 17 éves Ádám Attila rendkívül emlékezetes utat járt be a műsor során, és sokak kedvencévé vált őszinteségével, tiszta hangjával és hatalmas kitartásával. A válogatók idején Attila érzelmes előadása levette a lábáról a mestereket, ám az élő adások heteiben óriási hullámvölgyek jellemezték az útját. A mesterek többször kritizálták, sőt volt, amikor komoly vita robbant ki a produkciói alatt. Az édesapja is fontolóra vette, hogy kiveszi őt a versenyből, ám Attila végül maradhatott, bizonyítva, hogy hatalmas erő dolgozik benne és a döntőig jutott.

Ádám Attila mestere Herceg Erika volt, aki nagyon büszke mentoráltja teljesítményére (Fotó: MEDIAWORKS)

Megasztár finálé előtt a Borsnak adott interjújában az izgatottságát sem titkolta

„Megmondom őszintén, nem tudom felfogni, mi zajlik körülöttem. Ha már idáig eljutottam, akkor megcsinálom. Ha pedig nem sikerül, akkor majd legközelebb… ha Isten akarja, nekem adja”

– nyilatkozta a fiatal énekes a Borsnak.

Attila számára a győzelem nem csupán személyes siker lett volna, hanem a családja iránti elköteleződésének meghosszabbítása. Hiszen ez a család életében komoly segítséget jelentett volna:

„Nem is a pénz számítana, hanem hogy legyen nevem, ismerjenek, mehessek koncertezni, és abból segíthessek otthon. Sok a kicsi, van cukorbeteg testvérem, mások is betegesek. Ez a 40 millió nagyon sokat segítene nekik.”

A Megasztár 2025 fináléjában, Ádám Attila második helyezést ért el (Fotó: MEDIAWORKS)

Adja a jó Isten, hogyha ezt nekem akarja

A fiatal tehetség őszintén beszélt arról is, hogy minden nehézség ellenére hisz a sorsában:

„Adja a jó Isten, hogyha ezt nekem akarja, akkor nekem fogja adni. Ha nem akarja még ezt nekem, akkor nem fogja nekem adni.”

Bár Ádám Attila végül a második helyen zárta a Megasztárt, teljesítménye még így is különösen figyelemre méltó. Ennyire fiatalon ilyen erős kritikákkal, lelki teherrel és hatalmas nyomással megküzdeni már önmagában nagy eredmény. A döntős szereplése, tehetsége és kitartása révén még rengeteg lehetőség vár rá a zenei pályán. A műsor ugyan véget ért, de Ádám Attila története csak most kezdődik: egy út, amely előtt még számtalan állomás és siker állhat. A Megasztár számára nem a végállomás, hanem az indulás volt.