Gyász: Elhunyt a magyar edzőlegenda

Mély szomorúsággal számolt be róla a TAC Férfi kézilabda csapat Facebook-oldala, hogy elhunyt a klub korábbi edzője, szakosztályvezetője Basky Péter. A legendás tatai tréner rengeteg sikert aratott együtteseivel.

Basky Péter kézilabdaedző elhunyt

Elhunyt a tatai edzőlegenda

- így számolt be Basky Péter halálhíréről a TAC Férfi kézilabda csapat.

A legendás tréner több alkalommal is irányította a klub csapatait, ahol 1992-ben az Év edzőjének is megválasztották.

Basky Péter nemcsak Tatán edzősködött, az 1990-es évek közepén Győrben dolgozott Róth Kálmánnal, majd irányította a Tatabánya férfi NB I-es csapatát. Később, 2012-ben pályaedzője volt a Danyi Gábor vezette női ifjúsági válogatottnak, majd az edzői munkától visszavonulva, de a kézilabdától soha el nem szakadva, utolsó munkahelyén, a Tatai Református Gimnáziumban vezette sikerre tanítványait a református középiskolák országos bajnokságán

- írja a kisaföld.hu.

Basky Péter sikerei A korábbi kézilabdaedző rengeteg sikert aratott együtteseivel. 2007-ben, története során először vele jutott fel az NB I-be a TAC férfi kézilabda csapata. 2011-ben megismételte ezt a bravúrt. Vezetőedzőként eltöltött hat éve alatt a gárda kétszer bajnok lett, illetve egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett az NB I/B-ben. A klub női csapatánál első időszaka 1984-től 1990-ig tartott, majd 2012-13-ban irányította az együttest. Egyik legnagyobb sikereként 1987-ben ezüstérmet szerzett az NB II nyugati csoportjában.



