Komoly veszélyben lehet: nagy erőkkel keresik az eltűnt budapesti férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 17:35
A 37 éves férfi orvosi segítségre szorulhat.
Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó R. András János ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 37 éves férfi XX. kerületi lakásából távozott ismeretlen helyre, azóta senki sem látta. Az eltűnt férfi orvosi segítségre is szorulhat, így a rendőrök jelenleg nagy erőkkel keresik.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt budapesti férfit (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

A személyleírás szerint R. András János körülbelül 170 és 175 centiméter közötti magasságú, enyhén zömök testalkatú, barna haja félhosszú, a feje tetején pedig kopaszodik. A szeme zöldesbarna, valamint szakállt visel. Utolsó ismert ruházata sötét baseball sapkából, szürke pulóverből, farmernadrágból, és fekete, vászon tornacipőből állt. A fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki R. András János tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 


 

 

 

