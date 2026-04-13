Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Ida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

„Lacika velem van, úgyhogy már minden happy” – családi drámájáról vallott A Nagy Duett sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 12:30
A Nagy Duett 2026Lakatos Laci
Lakatos Laci őszintén beszélt arról a nehéz időszakról, amikor a kisfia elhelyezése miatt teljesen elvesztette a jókedvét. A Nagy Duett sztárja szerint a nézők a szórakozásért fizetnek, így neki kutya kötelessége letenni a saját fájdalmas csomagját, mielőtt a színpadra lép – még akkor is, ha civilben éppen megszakad a szíve.
Bors
A szerző cikkei

Hihetetlen csavarok után zárult A Nagy Duett idei évada, hiszen a finálé előtt egy rendhagyó adásra került sor, ahol a már kiesett párosok vívtak meg egymással az újabb esélyért. A Nagy Duett 2026 döntőjébe végül Lakatos Laci és Tolvai Reni jutott be - sajnos azonban végül nem tudták győzelemre váltani a második lehetőségüket. A Bors a minap megkereste a humoristát, aki az interjúban kendőzetlen őszinteséggel vallott karrierjéről és egy megrázó időszakról, amikor a kisfia miatt elveszítette a humorát.

A Nagy Duett sztárja Tolvai Reni oldalán fogott mikrofont.
A Nagy Duett sztárja otthonosan mozog a színpadon, és vissza végül is énekelte magát a fináléba (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Duett sztárjának ítélték a fiát a gyermekelhelyezésnél

Nem vitás, Lakatos Laci A Nagy Duett 2026 közönségének egyik kedvence lett, hiszen végül a fináléig énekelte be magát Tolvai Reni oldalán. A humorista és a gyönyörű énekesnő produkcióin ugyan nem látszott, de volt olyan időszak, amikor a színpadra lépés nehezebb volt Lacinak. Lakatos László a Borsnak adott interjújában most arról mesélt, hogy volt olyan mérföldkő az életében, amikor nem nagyon volt kedve nevetni, ez pedig nem más volt, mint kisfia Lacika elhelyezése.

Lakatos Laci szerint a profik színpadra lépés előtt leteszik magánéleti problémáikat (Fotó: nanasipal / TV2)

Nem voltam házas még soha, most a jelenlegi páromat jegyeztem el, Lacikának az anyukájával élettársak voltunk, csak nem jöttünk ki hosszú távon és szétmentünk. Lacika akkor még az édesanyjánál volt, de tavaly meg már úgy döntött, hogy velem lesz, úgyhogy azóta már minden happy

– kezdte a humorista, aki megerősítette, hogy fiát teljesen neki ítélték, vele él, a gyermeke édesanyjával pedig most béke van. A gyermekelhelyezési időszakról, pedig így mesélt:

Lakatos Laciék már A Nagy Duett első élő adásában is remek előadást nyújtottak (Fotó: Szabolcs László)

Megviselt... Olyankor az embernek nem nagyon van kedve nevetni, de ugyanúgy dolgoztam, vállaltam a fellépéseket, mert pont ez a profizmus. Ez ott kezdődik, hogy amikor az ember kilép a függöny mögül a saját csomagját lerakja, mint magánszemély és amikor lejön a színpadról, újra felveszi. Így én is próbálom ezeket kizárni. Ha csúnya, ha nem, aki jegyet vesz rám szórakozni, az nem kíváncsi arra, hogy velem amúgy mi van. Ő azért jött, hogy szórakozzon, jól érezze magát.  Ugyanez van egy mentősnél, attól hogy rossz napja van, valami történt otthon, ő felvette a műszakot és el kell végeznie a munkáját

 – nyilatkozta Lakatos Laci humorista munkájáról.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
