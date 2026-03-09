"Sóvárgok a saját család iránt" – 46 éves lett Zámbó Jimmy legidősebb fia: Krisztián már csak erre vágyik

Zámbó Krisztián március 9-én ünnepli születésnapját, amellyel kapcsolatban a Borsnak adott interjújában elmesélte, milyen időszakban van, és hogyan éli meg az idő múlását.
Zámbó Krisztián párja, Takács Zsuzska a napokban egy 4-5 évvel ezelőtti fotóval akart kedveskedni szerelmének, Krisztián azonban nem örült a dolognak, mint mondja, az elmúlt időben kevésbé szereti visszanézni a régebbi képeket.
Az az igazság, hogy elérkeztem abba a korba, hogy kevésbé szeretek a korról beszélni, mert egy negyven év feletti férfinak már sok szempontból megváltozik a szervezete működése, talán emiatt sem érzem most komfortosan magam a bőrömben. Zsuzsika ugyanakkor épp nemrég mondta, hogy minden egyes születésnapnak örülni kell, mert nagyon sokan szeretnék ezt az időt megélni, amiben teljesen igaza van és igyekszem én is ezt a gondolatot erősíteni. Nem szeretnék nagy felhajtást, csak az számít nekem, hogy azok legyenek mellettem, akiket nagyon szeretek, Anyukám, a párom és a szorosabb barátok.
– kezdte a Borsnak Krisztián.
Zámbó Krisztián az utóbbi időben rengeteget dolgozott, ami sok áldozatot követelt. Elmondása alapján sokan, általában ismeretlenek szoktak megjegyzést tenni súlyfeleslegére, ő azonban úgy véli, azért, mert a korral néhány kiló felszaladt rá, még egészségesen él és annak is érzi magát, azt azonban elismeri, hogy ugyanazért az eredményért sokkal többet kell dolgoznia, már ami a külsőségetek illeti.
Nagyon sok férfi negyven fölött már fiatalabbnak akar tűnni, sokan már plasztikáztatnak is ilyenkor. Én békében vagyok önmagammal olyan szempontból, hogy pontosan tudom, mennyi mindent éltem már meg, ha könyvet írnék róla, még hangoskönyvben is túl sok lenne. Mostanra már nem vágyom másra, mint nyugalomra, szeretetre, további egészségre és persze arra, hogy sok embert boldoggá tudjak tenni magam körül.
Zámbó Krisztián kora tehát egyáltalán nem élvez prioritást, mint mondja, vannak olyan dolgok is, amelyek sokkal jobban foglalkoztatják.
Sóvárgok már aziránt, hogy valami extra történjen az életemben, pont azért, mert mással már nem igazán lehet kizökkenteni. Extra alatt természetesen a családalapítást értem, mert mindketten nagyon vágyunk saját családra. A saját születésnapom már egyáltalán nem érdekel, a gyermekemnek szeretném már a születésnapját ünnepelni, meg persze a páromét, amikor majd 40 éves lesz. Na az jó lesz, mert ő is óriási bulit csapott az enyémre akkor, azóta sem értem, hogyan tudott mindenkit összeszedni még a gyerekkoromból is, akik valaha szerepet játszottak az életemben.
Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska kapcsolata tizenhat éve tart, saját bevallásuk szerint még egy ilyen nehezebb időszak, mint Zsuzska lábtörése, sem viseli meg őket különösebben, hiszen ilyenkor még közelebb kerülnek egymáshoz azáltal, hogy az élet türelemre inti őket.
Mi nagyon egymásra találtunk és napról napra csak erősödünk. Ő is mellettem állt, amikor nekem eltört a kezem, igazság szerint a mi kapcsolatunkat semmi nem tudja már befolyásolni. Minden este úgy fekszünk le aludni, hogy azt mondjuk egymásnak, hogy szeretlek. Nálunk is voltak nagyobb viharfelhők, amikor úgy éreztük, hogy pihenő kell, mégis együtt vagyunk tizenhat éve, amire nagyon büszke vagyok. Nézzük csak vissza, hogy kik maradtak együtt a reality műsorok után, gyakorlatilag mindenki szakított és már új párja van. Nekünk nagyon sok közös emlékünk van, jó és rossz egyaránt, amiket együtt vészeltünk át, bármi lesz, mi együtt megyünk tovább és örülök, hogy az idei születésnapomat is vele élhetem meg.
