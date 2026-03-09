"Sóvárgok a saját család iránt" – 46 éves lett Zámbó Jimmy legidősebb fia: Krisztián már csak erre vágyik

Zámbó Krisztián március 9-én ünnepli születésnapját, amellyel kapcsolatban a Borsnak adott interjújában elmesélte, milyen időszakban van, és hogyan éli meg az idő múlását.

Zámbó Jimmy fia, Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska tizenhat éve alkotnak egy párt (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Zámbó Krisztián: „Nem a saját születésnapom a legfontosabb”

Zámbó Krisztián párja, Takács Zsuzska a napokban egy 4-5 évvel ezelőtti fotóval akart kedveskedni szerelmének, Krisztián azonban nem örült a dolognak, mint mondja, az elmúlt időben kevésbé szereti visszanézni a régebbi képeket.

Az az igazság, hogy elérkeztem abba a korba, hogy kevésbé szeretek a korról beszélni, mert egy negyven év feletti férfinak már sok szempontból megváltozik a szervezete működése, talán emiatt sem érzem most komfortosan magam a bőrömben. Zsuzsika ugyanakkor épp nemrég mondta, hogy minden egyes születésnapnak örülni kell, mert nagyon sokan szeretnék ezt az időt megélni, amiben teljesen igaza van és igyekszem én is ezt a gondolatot erősíteni. Nem szeretnék nagy felhajtást, csak az számít nekem, hogy azok legyenek mellettem, akiket nagyon szeretek, Anyukám, a párom és a szorosabb barátok.

– kezdte a Borsnak Krisztián.

Zámbó Krisztián az utóbbi időben rengeteget dolgozott, ami sok áldozatot követelt. Elmondása alapján sokan, általában ismeretlenek szoktak megjegyzést tenni súlyfeleslegére, ő azonban úgy véli, azért, mert a korral néhány kiló felszaladt rá, még egészségesen él és annak is érzi magát, azt azonban elismeri, hogy ugyanazért az eredményért sokkal többet kell dolgoznia, már ami a külsőségetek illeti.

Nagyon sok férfi negyven fölött már fiatalabbnak akar tűnni, sokan már plasztikáztatnak is ilyenkor. Én békében vagyok önmagammal olyan szempontból, hogy pontosan tudom, mennyi mindent éltem már meg, ha könyvet írnék róla, még hangoskönyvben is túl sok lenne. Mostanra már nem vágyom másra, mint nyugalomra, szeretetre, további egészségre és persze arra, hogy sok embert boldoggá tudjak tenni magam körül.

Mindketten saját családra vágynak

Zámbó Krisztián kora tehát egyáltalán nem élvez prioritást, mint mondja, vannak olyan dolgok is, amelyek sokkal jobban foglalkoztatják.