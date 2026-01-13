„Rögtön éreztem, hogy nagyon fáj” – Zámbó Krisztián barátnője megszólalt a balesetről

Zámbó Krisztián barátnője, Takács Zsuzska néhány nappal ezelőtt a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy kórházba került egy szerencsétlen mozdulat miatt. Otthonuktól nem messze történt a baleset, amikor is Zsuzska egy villamosmegállóban elcsúszott és eltört a szárcsontja.

Zámbó Krisztián kedvese egy villamosmegállóban csúszott el, aminek lábszártörés lett a következménye, a műtét során pedig egy csavart is kapott (Fotó: Tumbász Hédi)

Takács Zsuzska: „Olyan gyorsan történt, hogy nem is emlékszem a pillanatra”

A gyönyörű modell lapunknak elmesélte, hogy korábban soha nem tört még el semmije, pedig tornász múltja miatt azért jócskán ki volt téve a törés kockázatának.

Az egész annyira gyorsan történt, hogy nem is emlékszem a pillanatra pontosan, de azt rögtön éreztem, hogy nagyon fáj. Az benne az érdekes, hogy mindig magassarkú van rajtam, aznap viszont bakancsban voltam, mert sétálni mentünk, nem is értem, hogy történhetett. Valószínűleg nem volt rendesen felsózva ez az útszakasz, néhány nappal korábban volt már itt egy hasonló baleset

– kezdi a történetet Zámbó Krisztián Zsuzsikája, aki az eset után még saját lábán ment haza.

Nem tudtam rendesen rálépni, de Krisztián segített. Sosem törött még csontom, pedig régen gólyalábakon járkáltam, szaltóztam, tornásztam. Nem is vagyok kórházbajárós, ezért nagyon diszkomfort volt nekem ez a közeg, de az Uzsoki Kórházban elképesztően kedvesek voltak velem az orvosok és a nővérek is, ez sokat segített. Két hét múlva kell varratszedésre mennem, összesen pedig hat hétig kell pihentetni, ez egyelőre még elképzelhetetlen számomra

– vallotta be Zsuzska, aki a körülmények ellenére kifejezetten jó hangulatban volt és pozitívan áll hozzá a dolgokhoz, mint mindig.

Krisztián kedvese mellett volt a műtét után (Fotó: Zámbó Krisztián/Instagram)

Zámbó Krisztián mindent megtesz szerelméért

Takács Zsuzska a történtek ellenére jól van, bár nem tagadja, hogy rosszul érinti a kényszerpihenő.