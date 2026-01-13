„Rögtön éreztem, hogy nagyon fáj” – Zámbó Krisztián barátnője megszólalt a balesetről

Zámbó Krisztián barátnője, Takács Zsuzska néhány nappal ezelőtt a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy kórházba került egy szerencsétlen mozdulat miatt. Otthonuktól nem messze történt a baleset, amikor is Zsuzska egy villamosmegállóban elcsúszott és eltört a szárcsontja.
A gyönyörű modell lapunknak elmesélte, hogy korábban soha nem tört még el semmije, pedig tornász múltja miatt azért jócskán ki volt téve a törés kockázatának.
Az egész annyira gyorsan történt, hogy nem is emlékszem a pillanatra pontosan, de azt rögtön éreztem, hogy nagyon fáj. Az benne az érdekes, hogy mindig magassarkú van rajtam, aznap viszont bakancsban voltam, mert sétálni mentünk, nem is értem, hogy történhetett. Valószínűleg nem volt rendesen felsózva ez az útszakasz, néhány nappal korábban volt már itt egy hasonló baleset
– kezdi a történetet Zámbó Krisztián Zsuzsikája, aki az eset után még saját lábán ment haza.
Nem tudtam rendesen rálépni, de Krisztián segített. Sosem törött még csontom, pedig régen gólyalábakon járkáltam, szaltóztam, tornásztam. Nem is vagyok kórházbajárós, ezért nagyon diszkomfort volt nekem ez a közeg, de az Uzsoki Kórházban elképesztően kedvesek voltak velem az orvosok és a nővérek is, ez sokat segített. Két hét múlva kell varratszedésre mennem, összesen pedig hat hétig kell pihentetni, ez egyelőre még elképzelhetetlen számomra
– vallotta be Zsuzska, aki a körülmények ellenére kifejezetten jó hangulatban volt és pozitívan áll hozzá a dolgokhoz, mint mindig.
Takács Zsuzska a történtek ellenére jól van, bár nem tagadja, hogy rosszul érinti a kényszerpihenő.
Kaptam mankót az egyik ismerősünktől, itthon egyszerűbb azzal közlekedni, merthogy könnyed mozgást azért engedélyeztek. Szeretem kézben tartani a dolgokat, mondhatjuk, hogy kontrollmániás vagyok, így ez egy nagyon új helyzet most nekem. Azt hiszem, ez egy jel, hogy lassítanom kell, mert egyébként nagyon élünk, hétvégén már mennénk fellépésre is. Tavaly Krisztiánnak tört el a keze, az is fura helyzet volt, most pedig fordult a kocka. Krisztián mindent megtesz most az égvilágon, tényleg nagyon figyelmes, 0-24-ben itt van mellettem és lesi minden kívánságomat.
A csinos modell elárulta, hogy kedvese már az első pillanatban nagyon aggódott érte és azóta is minden percben készenlétben vár. „Azzal szórakozott, amikor kitoltak a műtőből, hogy kamerával várt, ezt fel is töltöttük végül” – mondja nevetve Zsuzska.
Ugyanakkor nem egyszerű átvennie mindent, a kutyákat is intézi például, ami meglehetősen macerás, hiszen én még éjfélkor is kiviszem őket és hajnali 5-kor már újra. Készségesen segít mindenben, ami nagyon jól esik. Kicsit soknak tűnik most ez a hat hét, de bízom benne, hogy szépen fogok gyógyulni és akkor hamar eltelik
– mesélte vidáman.
