Zámbó Jimmy emlékkoncert: Ádám Attila az egyik meglepetésvendég!

Felforrósodott a levegő Ádám Attila körül: a Megasztár fiatal tehetsége nem pihen, sőt, gőzerővel dolgozik új dalán, miközben egy rangos fellépésre is készül: a Zámbó Jimmy tiszteletére rendezett emlékesten lép fel. Most azonban nem ő, hanem édesapja mesélt a kulisszák mögött zajló eseményekről – és olyan részleteket árult el, amelyek még a rajongókat is meglephetik.
A Megasztár Ádám Attila számára ugródeszka volt, ami magasra repítette. Közösségi oldalain imádják a feldolgozásokat, és sok helyre hívják is fellépni. Azonban ő nem elégszik meg azzal, hogy mások tollaival – vagy dalaival – ékeskedjen, saját szerzeményen dolgozik, erről pedig édesapja, idősebb Ádám Attila elmondta:
Rengeteg munka van ebben a készülő új dalban, tényleg szívét-lelkét beleteszi Attila
– kezdte büszkén Ádám Attila apukája. Mint mondja, a szám már formálódik, de még várják a végleges hangszerelést. „Nagyon jó szakemberek írták, úgyhogy biztosak vagyunk benne, hogy különleges lesz. Most a hangszerelésen dolgoznak, az még hátravan, de már most hallani, hogy nagy durranás készül.”
A család életében azonban nem csak a stúdiómunka hoz izgalmakat. Március 28-án egy igazán különleges eseményre kaptak meghívást: fellépőként vesznek részt a Zámbó Jimmy emlékkoncerten!
„Zámbó Jimmy testvére, Árpy hívott minket telefonon, hogy elmondja, az egész család nagyon szereti Atikát, és szeretnék, ha fellépne a hétvégi Jimmy emlékkoncerten is. Három dalt fog elénekelni” – büszkélkedett az édesapa.
A Megasztár sem múlt el nyomtalanul: a stábra második családként tekintenek. Már zajlanak a Megasztár 9 meghallgatásai, és bizony a lelkes jelentkezők többször említik Ádám Attilát!
„Tartjuk a kapcsolatot a stábbal, sokszor visszajeleznek. Azt mondják, rengetegen Attila miatt jelentkeznek a műsorba, az ő sikere bátorította őket a jelentkezésre. Ez elképesztően jó érzés” – mondta büszkén a családapa, aki lényegében menedzserként egyengeti fia útját – sőt, fiaiét, ugyanis nemrég elárulta, Attila két öccse is tehetséges muzsikus már most.
