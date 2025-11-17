Hogy micsoda?! A megasztáros Ádám Attila édesapja is énekes, mutatjuk a slágerét! – videó

A Megasztár legmegosztóbb karaktere Ádám Attila. A fiatal énekest Curtis már kiejtette a válogatóból, de Herceg Erika visszahívta őt a saját csapatába. A fiúnak múlt héten azonban majdnem véget ért a verseny. Bár a közönségszavazatok alapján továbbjutott, mégis, édesapja ki akarta venni a versenyből. Most az apuka a Borsnak beszélt a miértekről, sőt, az is kiderült, hogy neki is van már zenei karrierje!
Ádám Attila édesapja leszögezte: „Én szívem szerint nem hagytam volna bent a versenyben. De sok beszélgetés és egyeztetés után úgy döntöttünk a családdal, hogy jöjjön. Erika is nagyon küzdött érte. Végül Attila úgy döntött, hogy nem hagyja cserben a rajongóit és természetesen Erikát sem, mert neki köszönhetően van itt az élő show-ban” – érvelt a büszke édesapa, akit arról is kérdeztünk, hogy megbánta-e, hogy Attila benevezett a versenybe.
„Őszintén szólva, én azért bátorítottam, hogy induljon, mert nem gondoltam, hogy eddig jut. Azt gondoltam, hogy majd a válogatóban szerez egy kis élményt és tapasztalatot. Hála Jó Istenkének, azért eljutott idáig. De nem gondoltam, hogy itt ilyen bántásoknak lesz kitéve, úgyhogy nehéz a helyzet” – összegezte a férfi, aki Balu művésznéven maga is TikTok-karriert épít. Legutóbbi klipjében a Megasztár versenyzője is feltűnik. Íme:
Amatőr zenei karrierem van, nem vagyok profi szinten. Húsz éve zenélek, inkább vendéglátós szakmában. Attila 13-14 éves volt, mikor elvittem magammal a bulikba, de már egész születésétől szívja magába a zenét
− árulta el a Borsnak nyilatkozva a férfi.
„Eszemben volt, hogy induljak. De negyvenéves vagyok, kicsit idősnek érzem magam hozzá. Nem akartam a fiataloktól elvenni a lehetőséget. Meg a fiam ellen hová indulnék? Nem tartottam volna egy szép dolognak” – fűzte még hozzá az édesapa, akit megvisel, hogy Ádám Attila ennyi bántást kap.
