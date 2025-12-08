Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ádám Attila intim fotókat kapott a Megasztár alatt, de ennek nem annyira örült...

Ádám Attila
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 07:00
Megasztárrajongó lány
A Megasztár 2025 véget ért, de a versenyzők karrierje csak most indul be igazán. Ádám Attila szép kis rajongótábort gyűjtött...
Prac Lee
A szerző cikkei

2025-ben a Megasztár Ádám Attila miatt volt igazán izgalmas: a 17 éves borsodi fiú megosztotta a közönséget, a sok szeretet mellett sok kritikát is kapott. Végül ezüstérmes lett a Megasztár győztes Lengyel Johanna mellett. Bár a zsűri kritikus volt Attilával, kétségtelen, hogy nagy rajongótábora alakult ki a verseny során.

Ádám Attila a Megasztár alatt sok rajongói ajándékot kapott, még pikáns fotókat is küldtek neki.
Ádám Attila ezüstérmes lett  Megasztár 2025-ben, és óriási rajongótáborra tett szert, akik ajándékokkal halmozzák el... (Fotó: Bors) 

Pikáns fotókat küldtek Ádám Attilának

Ahogy azt korábban a Bors is megírta, Ádám Attila rajongói mindent beleadtak, hogy szavazataikkal segítsék a balajti fiút. S nem csak emelt díjas sms-ekről van szó…

A Borsnak nyilatkozva Ádám Attila elmondta:

„A műsor alatt sokan küldtek nekem ajándékokat. Kaptam a rajongóktól fényképeket, tárgyakat, felsőket, pólókat…” – sorolta, majd mikor arról kérdeztük, hogy a rajongólányok küldenek-e korhatáros, pikáns fotókat, ezt felelte fejcsóválva:

Megmondom őszintén, kaptam olyat is” – árulta el, majd csibészesen hozzátette:

Nem örülök, mert a barátnőm megfojt!

– nevetett, utalva a titokzatos lányra, akivel kapcsolatban korábban eljegyzésről is beszélt, majd váratlanul eltűntek a közös fotók, amik a mai világban egyet jelent azzal, hogy zűr van a paradicsomban. Ha így is volt, csak átmeneti lehetett az összeveszés, azóta ugyanis újra posztoltak már közösen…

@attilaadam01 @ErikaHerceg #köszönömszépenmindenkinek ❤️🙏🏻#megasztár #top2 ♬ eredeti hang - Ádám Attila Hivatalos 🎼

Végül Ádám Attila családja Curtisszel is kibékült

Ádám Attilával a Megasztár zsűrije igencsak kemény volt, különösen Curtis, aki még a versenyt is ott akarta hagyni, annyira felbosszantotta, hogy Ádám Ádám adásról adásra tovább jut. Végül a döntő mámoros pillanatában Ádám Attila apukája elmondta:

„Tisztáztunk mindent… Olyan dolgokat is, ami nem odavaló volt, de erről nem szeretnék mást mondani. A lényeg, hogy nincsen semmi probléma köztünk, se a családdal, se Attikával. Sőt, Curtis felajánlotta, hogy segít Attikának a jövőben. Pozitívan csalódtam, le a kalappal előtte” – fogalmazott idősebb Ádám Attila Curtisszel kapcsolatban.

@borsonline

Ádám Attila mellett ott a közönség! Ádám Attilát imádja a közönség! A 17 éves fiúra rengetegen szavaznak minden adásban, és bár a zsűri van, hogy kritizálja Attilát, őt ez nem zavarja! Sőt, szereti, ha tud tanulni az építő jellegű kritikákból! #bors #ádámattila #megasztár #verseny #élőshow #hercegerika

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu