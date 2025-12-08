Ádám Attila intim fotókat kapott a Megasztár alatt, de ennek nem annyira örült...

2025-ben a Megasztár Ádám Attila miatt volt igazán izgalmas: a 17 éves borsodi fiú megosztotta a közönséget, a sok szeretet mellett sok kritikát is kapott. Végül ezüstérmes lett a Megasztár győztes Lengyel Johanna mellett. Bár a zsűri kritikus volt Attilával, kétségtelen, hogy nagy rajongótábora alakult ki a verseny során.
Ahogy azt korábban a Bors is megírta, Ádám Attila rajongói mindent beleadtak, hogy szavazataikkal segítsék a balajti fiút. S nem csak emelt díjas sms-ekről van szó…
A Borsnak nyilatkozva Ádám Attila elmondta:
„A műsor alatt sokan küldtek nekem ajándékokat. Kaptam a rajongóktól fényképeket, tárgyakat, felsőket, pólókat…” – sorolta, majd mikor arról kérdeztük, hogy a rajongólányok küldenek-e korhatáros, pikáns fotókat, ezt felelte fejcsóválva:
„Megmondom őszintén, kaptam olyat is” – árulta el, majd csibészesen hozzátette:
Nem örülök, mert a barátnőm megfojt!
– nevetett, utalva a titokzatos lányra, akivel kapcsolatban korábban eljegyzésről is beszélt, majd váratlanul eltűntek a közös fotók, amik a mai világban egyet jelent azzal, hogy zűr van a paradicsomban. Ha így is volt, csak átmeneti lehetett az összeveszés, azóta ugyanis újra posztoltak már közösen…
Ádám Attilával a Megasztár zsűrije igencsak kemény volt, különösen Curtis, aki még a versenyt is ott akarta hagyni, annyira felbosszantotta, hogy Ádám Ádám adásról adásra tovább jut. Végül a döntő mámoros pillanatában Ádám Attila apukája elmondta:
„Tisztáztunk mindent… Olyan dolgokat is, ami nem odavaló volt, de erről nem szeretnék mást mondani. A lényeg, hogy nincsen semmi probléma köztünk, se a családdal, se Attikával. Sőt, Curtis felajánlotta, hogy segít Attikának a jövőben. Pozitívan csalódtam, le a kalappal előtte” – fogalmazott idősebb Ádám Attila Curtisszel kapcsolatban.
