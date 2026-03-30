Young G Béci felháborítónak tartja Szijjártó Péter lehallgatását

Panyi Szabolcs neve néhányhete még ismeretlen volt a nyilvánosságnak, azonban az elmúlt napok eseményei után már sokan megismerték. A magyar újságíró összejátszott egy külföldi titkosszolgálattal, akiknek megadta a magyar külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát. Ezek után a titkosszolgálat képes volt megfigyelni Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit. Young G Béci szerint ez az eset az eddigi külpolitikai botrányoknál is kellemetlenebb.

Young G Béci szerint egyértelmű, hogy mi történt

Ez egy egyértelmű jel arra, hogy külföldről beavatkoznak a magyar választásokba. Valaki lehallgatja Szijjártó Pétert, amikor egy másik ország külügyminiszterével beszél és erről a baloldali sajtó nagyban hallgat. Nagyon gáznak tartom, ami itt történik jelenleg

— mondta a rapper.

A baloldali trollok szerint persze semmi nem történt. „Egy miniszterről beszélünk, aki szintén más miniszterekkel beszélget és képviseli az országunk érdekeit. Álljon már meg a menet, azért ez egy szigorú jogsértés” - állította Young G Béci.

Young G Béci nem kímélte az ellenzéket

Csinálnak egy rendezvényt a Hősök terén, de nekem egy kérdésem van. Honnan van ezeknek erre mind pénze? A hangosítás, fények, zászlók és még sorolhatnám. Itt száz milliókról beszélünk és nem tudni, hogy honnan jött ennyi pénz. Nem hinném, hogy az emberek támogatásából

— szögezte le a rapper.

Béci csak annyi kér az emberektől, hogy kérdéseket tegyenek fel és ne csak hallgassák a hazugságot. Szerinte, ha az emberek kicsit jobban figyelnének, akkor mindenkinek egyértelmű lenne, hogy Magyar Péter nem alkalmas az ország vezetésére.