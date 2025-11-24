VV Seherezádé elárulta, hogy élnek a szülése után: "Féltem, belefullad a könnyeibe"

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 09:00
Többször mesélt a babázás nehézségeiről a korábbi villalakó. VV Seherezádéval azóta óriásit fordult a világ, és mára már boldogok kisbabájával és férjével.
Magyar Adrián
Bátran kijelenthetjük, hogy a nehéz indulást követően eltűntek a felhők VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien feje felől. A ValóVilág 5-ből ismert bombázó korábban többször is mesélt arról, mennyire nehezen élte meg a kisfia születésének első két hónapját.

VV Seherezádé gyereke a korai sírások után mára sokat mosolyog (Fotó: archív / hot! magazin)

„Sajnos extrém hasfájós volt kisfiunk, a pocak fájásnak köszönhetően nem aludtunk és nappali mikró alvások mellett sem volt kvázi egy kávé szünetnyi nyugodt pillanat sem.

Volt, hogy 4 óránként váltottuk egymást a férjemmel, vállvetve harcoltunk.

 Azóta szerencsére elmúltak ezek a nehéz dolgok, és összességében Noah egy nagyon mosolygós, kedves baba, óriási a szerelem!” – kezdte lapunknak VV Seherezádé.

VV Seherezádé szülése óta most tudott igazán fellélegezni

Óriási fordulópontnak éli meg az anyuka az első hónapokat, ugyanis ilyenkor van az, hogy elkezd fejlődni a kisbaba emésztőrendszere amitől elkezdenek elmúlni a kínzó fájdalmak.

VV Seherezádé férje mindenben támogatja feleségét (Fotó: Mediaworks Archívum)

„Sokkal könnyedebbek a nappalok és Noah emésztőrendszere is sokat javult: már lát dolgokat, játszogat, nincsenek úgy fájdalmai ez pedig nagyon nagy lelki segítség: korábban egész nap ringatnom kellett, olyannyira, hogy nem tudtam felállni. Volt, hogy a mosdóba se mertem kimenni, mert attól féltem, belefullad a könnyeibe. Nehéz periódus volt, de most már kezdünk kialakítani rutinokat, mellette pedig igyekszem másfél óránként elaltatni, hogy ne fáradjon túl . Alapvetően pedig elszórakoztatja magát, próbál beszélni a plüssökkel, már fog és rácsodálkozik a világra. Végre kezdem embernek érezni magam, tudok minden nap zuhanyozni, fésülködni és takarítani is. Ez egy anyukának óriási logisztikát igényel, sokszor alig vártam, hogy hazaérjen a férjem és leváltson egy órára, hogy tudjam végezni a napi teendőimet. 

Egy hete már újra főzőcskézek, de előtte semmibe sem mertem volna belekezdeni.

 Nehéz a gyermekágyi időszak, néha úgy néztem ki, mintha az év minden napján Halloween lenne! Egészen kisimultam, több időnk is van egymásra a férjemmel, a rokonok is többször mernek jönni segíteni, így több lehetőségünk van elszökni kettesben teniszezni vagy éppen vacsorázni egyet, ami rengeteget tölt minket” – mesélte az édesanya.

 

