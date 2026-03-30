Voksán Virág: „Nem a gyermek a szülő főnöke”

Minden nő számára hatalmas mérföldkő az anyaság; ez Voksán Virág életében sem történt másként. A szülői szerepvállalás nemcsak új feladatokat jelentett számára, hanem más látásmódot is.
– Amióta megszülettek a gyermekeim, leginkább a felelősségérzetem változott meg. Extrán gondoskodó lettem, mindig rájuk szólok, hogy mossák meg a kezüket például pisilés előtt is. Ez apróságnak tűnhet, de nekem a világon az a legfontosabb, hogy mindent úgy csináljanak, hogy nekik a lehető legjobb legyen – kezdte Virág a hot!-nak.
Az édesanya számára rendkívül fontos a fegyelem, még akkor is, ha ez tűnik a nehezebb útnak.
– Inkább a következetességben hiszek, mint a puszta szigorban. Amikor valamit megbeszélek a gyerekekkel, akkor ahhoz tartom magam, még akkor is, ha ez nekem kényelmetlenebb. Nem hagyom rájuk a dolgokat csak azért, mert úgy egyszerűbb lenne. Szerintem a nevelés lényege pont ez a fajta elszántság és az egyértelmű keretrendszer. A szabályokat én hozom, nem ők!
DJ Flower, azaz Virág számára vannak olyan szabályok, amelyekből nem enged, ilyenek például a tiszteletlenség vagy a mobiltelefon kérdése.
– Amikor azt látom, hogy egy gyerek csapkod, kiabál az anyukájával, dobálja a dolgait, egyből elkerekedik a szemem, mert én ilyet soha nem hagynék. Persze nálunk is feszegetik a határokat, de ha valami olyat mondanak, amit nem érzek helyénvalónak, akkor egyből rájuk pirítok, vagy ha nagyobb horderejű a dolog, akkor a büntetés is szóba jöhet. Nálunk a tisztelet nem alku tárgya! Úgy gondolom, manapság sok szülő attól fél, hogy ha nemet mond, akkor a gyereke nem fogja szeretni. Ebbe nem szabad beleszaladni, mert nem a gyermek a szülő főnöke. A digitális világgal kapcsolatban is határokat húztam. Szeretném kitolni a telefonmentes időszakot, amíg lehetséges, mert nincs szükségünk egy digitális bébiszitterre.
Az édesanya nem kertel: szerinte a tudatos nevelés nemcsak a kiegyensúlyozottságról szól, hanem arról is, hogy a gyermekei biztonságban érezzék magukat.
– Pontosan tudják, hogy hánykor van a vacsora, a lefekvés, és ők ezt szeretik is. Abban hiszek, hogy a napirend nem börtön, hanem biztonság. Persze amikor elutaznak a nagyszülőkhöz, akkor ez kicsit felborul, hiszen ők sokkal engedékenyebbek, de amikor hazajönnek, vágynak a jól megszokott rendszerre. Nálunk soha nem volt és soha nem is lesz olyan, hogy a párommal éjfélig vacsorázunk egy étteremben, a gyerek meg közben a sarokban elalszik. Inkább korábbi időpontra időzítjük a programjainkat, mert nem vagyok hajlandó a saját kényelmem miatt felrúgni a szokásaikat.
Az éjszaka királynői
Magyarországon az elmúlt években jelentősen megnőtt a női lemezlovasok népszerűsége és szakmai elismertsége. 2026-ban a legfelkapottabbak közé sorolhatjuk Regán Lilit, Metzker Viktóriát és Yaminát.
