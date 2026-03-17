Szívfacsaró fotók! Ma lenne 82 éves Voith Ági, így néz ki most a sírja

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 19:20
Voith ÁgisírBodrogi Gyula
Egy gyönyörű sírhely virágokkal körülvéve, amely ma különös jelentést kapott. Voith Ági ezen a napon lenne 82 éves, emléke azonban tovább él mindazokban, akik ismerték és szerették.
Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő január 28-án hunyt el, nem sokkal a 82. születésnapja előtt. A szomorú hírt férje, Bodrogi Gyula által tudta meg a nyilvánosság, amely azonnal megrázta a hazai színházi életet és a közönséget is. Bár útjukat korábban külön utakon folytatták, végül sosem váltak el és kapcsolatuk az évek során átalakult, azonban a köztük lévő tisztelet és szeretet a végsőkig megmaradt. A művésznő élete utolsó időszakában visszavonultan élt, betegségével csendben, a nyilvánosság elől elzárva küzdött. Az ország azonban nem felejtette el, és halála után is sokan búcsúztak tőle.

Voith Ági halála megrázta az országot.
Voith Ági halála megrázta az országot, rengetegen szerették és kedvelték a legendás színművészt (Fotó: Archív)

Voith Ági temetését február 19-én tartották a Farkasréti temetőben, ahol nemcsak családtagok, hanem a magyar színházi élet meghatározó alakjai is megjelentek. A gyászszertartáson ott volt Bodrogi Gyula is, aki láthatóan megrendülten, párja, Angéla támogatásával érkezett, valamint Voith Ági párja, Döme Zsolt is a gyászolók között volt.

A család mellett számos ismert művész is lerótta tiszteletét: megjelent többek között Nemcsák Károly, Fehér Anna, Hernádi Judit, Rudolf Péter, Oroszlán Szonja, Stohl András és Koltai Róbert is. A jelenlétük nemcsak tiszteletadás volt, hanem egy korszak közös búcsúja is, amelyben mindannyian együtt dolgoztak, nevettek és éltek meg felejthetetlen pillanatokat.

A ravatalnál egymást érték a koszorúk, a beszédek alatt pedig sokan könnyeikkel küszködtek. A búcsúztatás méltóságteljes, mégis fájdalmas hangulatban zajlott, amely jól tükrözte, mekkora űrt hagyott maga után a művésznő.

Virágok között nyugszik a művésznő

Ma, március 17-én lenne 82 éves a művésznő, sírja pedig méltó módon őrzi emlékét. A frissen rendezett nyughely egyszerű, mégis szívszorító látványt nyújt. A sír földje gondosan elrendezett, rajta fehér virágok sorakoznak, mintha egy halk, tiszta búcsút suttognának.

 Voith Ági sírja a temetés óta is rendkívül gondozott, szívfacsaró látványt nyújt az arra járóknak (Fotó: Bors)

A kereszt mellett vörös és fehér rózsák állnak, élénk színükkel törve meg a temető visszafogott hangulatát. A sírnál egy bekeretezett fotó is helyet kapott, amelyen Voith Ági mosolyog vissza azokra, akik megállnak egy pillanatra. A kép különös módon életet visz a csendbe, mintha még mindig jelen lenne.

A legendás színésznő emlékét örökre őrzik családtagjai, felejthetetlen alakításait pedig sosem fogja elfelejteni az ország (Fotó: Bors)

A környezet egyszerűsége, a kaviccsal felszórt út és a visszafogott díszítés mind azt sugallják, hogy itt nem a hivalkodás, hanem az emlékezés kapott hangsúlyt. A látvány egyszerre csendes és megrendítő, méltó ahhoz az életúthoz, amelyet Voith Ági maga mögött hagyott.

A művésznő emlékét pályatársai, barátai és szerettei őrzik tovább, és bár már nincs köztünk, az a világ, amit képviselt, és az a nyom, amit hagyott, még sokáig velünk marad.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu