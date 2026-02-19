Megszakad a szív: Ezekben a percekben temetik Voith Ágit, íme az első fotók

Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező január 28-án, nem sokkal 82. születésnapja előtt hunyta le örökre a szemét. A tragikus hírt férje, Bodrogi Gyula üzente meg a sajtónak, akivel bár hivatalosan férj és feleség voltak, valójában évtizedek óta nem éltek párkapcsolatban, de a jó viszonyuk a végsőkig megmaradt. A gyászhír nemcsak őt, hanem az egész országot megrázta. Ma, február 19-én pedig nagy tömeg kíséri utolsó útjára az elismert színésznőt a Farkasréti temetőben: Voith Ági temetésén a Bors is jelen van. Cikkünk folyamatosan frissül.
Voith Ági betegségével diszkréten, a színfalak mögött küzdött, az utóbbi években egy Nagykovácsiban lévő, erdőszéli házban élt párjával, Döme Zsolt zeneszerzővel és kutyájukkal. A színésznő nemcsak szakmailag volt elismert, de sokan szerették a magánéletében is, nem csoda hát, hogy a Farkasréti temetőben hatalmas gyászoló tömeg gyűlt össze, hogy utolsó útjára kísérje a művésznőt.
A gyászszertartásra elsők között érkezett meg Bodrogi Gyula és Voith Ági lányunokája és édesanyja. Bordogi Gyula kisírt szemekkel, botra támaszkodva érkezett, párja, Angéla támogatásával.
A család és közeli barátok mellett pályatársak, hírességek is tiszteletüket tették. Nemcsák Károly Fehér Annával hatalmas koszorút helyezett el a ravatalozóban a József Attila Színház nevében.
A szertartáson lerótta a tiszteletét Hernádi Judit és Rudolf Péter is. A Jászai Mari-díjas Hirtling István és Straub Dezső is megérkezett: a rájuk jellemző derűt most a gyász szomorúsággá változtatta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.