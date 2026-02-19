Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Megszakad a szív: Ezekben a percekben temetik Voith Ágit, íme az első fotók

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 14:14 / FRISSÍTÉS: 2026. február 19. 14:24
Még az ég is gyászol: borongós időben kísérték utolsó útjára Bodrogi Gyula feleségét. Voith Ági temetése február 19-én délután kezdődött a Farkasréti temetőben.

Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező január 28-án, nem sokkal 82. születésnapja előtt hunyta le örökre a szemét. A tragikus hírt férje, Bodrogi Gyula üzente meg a sajtónak, akivel bár hivatalosan férj és feleség voltak, valójában évtizedek óta nem éltek párkapcsolatban, de a jó viszonyuk a végsőkig megmaradt. A gyászhír nemcsak őt, hanem az egész országot megrázta. Ma, február 19-én pedig nagy tömeg kíséri utolsó útjára az elismert színésznőt a Farkasréti temetőben: Voith Ági temetésén a Bors is jelen van. Cikkünk folyamatosan frissül.

Voith Ági temetése február 19-én zajlik a Farkasréti temetőben.
 Január végén jött a hír: elhunyt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész. A József Attila Színház örökös tagja 81 éves volt. Voith Ági temetésén lapunk is jelen van (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)

Voith Ági temetésén nagy tömeg gyűlt össze

Voith Ági betegségével diszkréten, a színfalak mögött küzdött, az utóbbi években egy Nagykovácsiban lévő, erdőszéli házban élt párjával, Döme Zsolt zeneszerzővel és kutyájukkal. A színésznő nemcsak szakmailag volt elismert, de sokan szerették a magánéletében is, nem csoda hát, hogy a Farkasréti temetőben hatalmas gyászoló tömeg gyűlt össze, hogy utolsó útjára kísérje a művésznőt. 

Voith Ági temetésén nagy tömeg gyűlt össze: fehér rózsák, koszorúk, kedves üzenettel ellátott szalagok gyűlnek a ravatalozóban (Fotó: Bors/Máté Krisztián)

A gyászszertartásra elsők között érkezett meg Bodrogi Gyula és Voith Ági lányunokája és édesanyja. Bordogi Gyula kisírt szemekkel, botra támaszkodva érkezett, párja, Angéla támogatásával.

Bodrogi Gyula Voith Ági özvegyeként vett részt a temetésen, ugyanis a szakításuk ellenére a törvény szemében sosem szűntek meg házastársaknak lenni (Fotó: MATE KRISZTIAN)

A család és közeli barátok mellett pályatársak, hírességek is tiszteletüket tették. Nemcsák Károly Fehér Annával hatalmas koszorút helyezett el a ravatalozóban a József Attila Színház nevében. 

Az urna: finom motívum, arany szívecskével a közepén (Fotó: Bors/Máté Krisztián)

A szertartáson lerótta a tiszteletét Hernádi Judit és Rudolf Péter is. A Jászai Mari-díjas Hirtling István és Straub Dezső is megérkezett: a rájuk jellemző derűt most a gyász szomorúsággá változtatta.

Hernádi Judit is elkísérte utolsó útjára Voith Ágit
(Fotó: Máté Krisztián/Bors)

 

 

 

 

 

 

