Tóth Gabi az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen: "A miniszterelnök úr mindig jó pár lépéssel előttünk jár"

Az esztergomi Háborúellenes Gyűlés telt házzal zajlott; bátran kijelenthetjük, hogy az esemény a béke és a nemzeti összetartás üzenetét hozta egy feszültségekkel teli időszakban. A népszerű énekesnő, Tóth Gabi is jelen volt, aki a kulisszák mögött a Bors kedvéért adott egy röpke interjút arról, hogy miért érezte fontosnak a jelenlétet és a békepárti kiállást.
„Ahova tudok megyek, ha Háborúellenes Gyűlésről van szó, valamint olyan közösséget megmozgató eseményre, ahol érzem a szeretetet, az erőt” – árulta el Tóth Gabi. Kifejtette, hogy az interneten tapasztalható gyűlölet nem tükrözi a valós életben szükséges kapcsolódást:
2021 óta támadnak azért, amiért kiállok az értékrendem mellett. Nagyon fontos, hogy a valóságban tök más történik, mint az interneten
– emelte ki.
A Megasztár mestere szerint a béke nem elcsépelt jelszó, hanem alapérték, amely nélkül nehéz jövőt építeni.
Tóth Gabi a nemzeti petícióról is beszélt, amelyet már rengetegen aláírtak: „A nemzeti petíció az erőnket mutatja, látják, hogy hányan vagyunk a béke pártján, hányan szeretnénk egy nyugodt, biztonságos országban élni”– fejtette ki. Szerinte az aláírás nem politikai állásfoglalás, hanem annak kifejezése, hogy jelentős társadalmi igény van a békére és a stabilitásra. A kezdeményezők úgy fogalmaztak: a petíció célja, hogy megmutassa, a közösség hangja számít, és sokan vágynak olyan országra, ahol a mindennapokat nem a bizonytalanság határozza meg.
A beszélgetés során az énekesnő kitért hazánk politikai szerepvállalására is, méltatva Orbán Viktor előrelátását:
„A miniszterelnök úr mindig jó pár lépéssel előttünk jár, ha visszanézzük az elmúlt éveket, nagyjából minden úgy lett, ahogy mondta” – fogalmazott Tóth Gabi, utalva arra, hogy bizonyos döntések és előrejelzések utólag igazolódtak. Szerinte a jelenlegi nemzetközi helyzet nem könnyű, és a háború árnyéka miatt különösen fontos a béke melletti kiállás:
„Sajnos most nem jó jövőt jósol nekünk, mert a háború a nyakunkon van. Ezért is nagyon fontosnak találom, hogy a fiatalokat behúzzuk és észhez térítsük - a biztos válasz itt van” – utalt a családvédelmet rendkívül nagy figyelemmel ápoló kormányra az énekesnő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.