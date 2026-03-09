Kitálalt Tóth Gabi! – Jöhet a második baba?

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 08:30
Tóth Gabianyaság
A rajongók régóta találgatják, vajon bővül-e hamarosan az énekesnő családja. Tóth Gabi most őszintén beszélt arról, milyen nyomást kap azóta, hogy megszületett a kislánya, és arról is, mit gondol valójában a második gyerek kérdéséről.
Bors
A szerző cikkei

Tóth Gabi a hazai popzenei élet egyik legismertebb és legtöbbet emlegetett szereplője, akinek a karrierje mellett a magánélete is gyakran a címlapokra kerül. Az énekesnő azonban mindenekelőtt boldog édesanya. Jelenleg egy gyermek büszke anyukája, Hannaróza, akit a családban gyakran csak Hannikának hívnak, 2019 decemberében született. A kislány édesapja Krausz Gábor séf, akivel azóta külön utakon járnak, Gabi pedig ma már Papp Máté Bencével alkot egy párt. A sztáranyuka sokszor beszél arról, mennyire fontos számára a család és az anyaság, most viszont arról mesélt, milyen kérdésekkel találja szembe magát azóta, hogy megszületett a lánya.

Tóth Gabi a Nőfilter podcast vendégeként őszintén mesélt az anyaságról
Tóth Gabi elárulta, hogy mostanában rengetegen kérdezgetik tőle, mikor érkezik a második baba (Fotó: YouTube/Nőfilter Podcast)

Tóth Gabi a gyerekvállalásról

Tóth Gabi énekesnő szerint sokan azt gondolják, hogy egy nő akkor lehet igazán teljes értékű anya, ha több gyermeket vállal. Gabi viszont úgy érzi, ez sokszor túl nagy nyomást jelent.

Az első gyermekem születése előtt sosem kérdezték, hogy mikor vállalok gyereket. Bár rólam tudták, hogy vannak egészségügyi problémáim, ami miatt nem csesztettek ezzel, viszont amikor megszületett Hannika, akkor azonnal megkaptam, hogy mikor jön a kistesó. Azt mondják, egy gyerek nem gyerek, és akkor leszek igazán jó anya, ha lesz még egy gyerekem, vagy kettő

– mondta.

Az énekesnő hangsúlyozta, hogy nagyon családcentrikus, és imádja a gyerekeket, de fontos számára az is, hogy az anyaság mellett önmaga is megmaradjon.

Persze, ha Isten megajándékoz vele, akkor boldog leszek, mert imádom a gyerekeket, és nagyon családcentrikus vagyok. Amellett, hogy imádom a saját életemet is, de sosem tudnám az anyaság szent oltárán feláldozni magamat. Meg lehet ebben találni az egyensúlyt úgy, hogy karriert építs, és szeresd a saját értékeidet is és a gyerekedet is megtanuld előtérbe rakni, amikor kell

– mesélte az énekesnő.

„Ez mostanában nagyon zavar”

Tóth Gabi azt is elárulta, hogy az utóbbi időben újra egyre gyakrabban kapja meg azt a bizonyos kérdést, hogy mikor jön a második baba

20251021_Budapest_Megasztár sajtótájékoztató_MG_MW 080
Tóth Gabi Papp Máté Bence mellett találta meg a boldogságot, de az énekesnő egyelőre nem árulta el, hogy terveznek-e gyereket (Fotó: Markovics Gábor)

Én állandóan azt kapom meg, hogy már harmincnyolc elmúltam, ráadásul itt van a Máté, akivel három éve együtt vagyunk és most már azért ideje lenne, mert mindjárt negyven vagyok. Ezt kérdezgetik mostanában, és megmondom őszintén ez nagyon zavar

– zárta Tóth Gabi a Nőfilter Podcast vendégeként.

Az énekesnő szerint mindenkinek joga van saját tempóban dönteni a családbővítésről, és nem a külvilág elvárásai alapján kell meghozni az ilyen fontos döntéseket. Egy biztos: Hannika már most is a világ közepe számára, és Gabi gyakran hangsúlyozza, hogy az anyaság élete egyik legnagyobb ajándéka.

 



