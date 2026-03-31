Akár egy valódi filmcsillag: így még biztosan nem láttad Törőcsik Franciskát!

Törőcsik Franciska csillaga talán nem is ragyoghatna fényesebben manapság, hiszen jelenleg ő hazánk egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színésznője. Az ő főszereplésével készült, Hogyan tudnék élni nélküled? című, zenés, romantikus vígjáték, amelyben Demjén Ferenc örökzöld slágerei csendülnek fel, mindent vitt az: az elmúlt évtizedek legsikeresebb magyar filmje lett a hazai mozikban, amit ráadásul rekordideig, 56 hétig tartottak műsoron. Nem csoda, hogy ezt követően az alkotók úgy döntöttek, folytatást is készítenek a műhöz, amelyet idén láthat a közönség. Törőcsik Franciska emellett olyan, nagy népszerűségnek örvendő alkotásokban szerepelt, mint a Hunyadi című sorozat, vagy a Magyar menyegző, a tehetségét pedig nemrég egy Jászai Mari-díjjal is elismerték.

Törőcsik Franciska Franciaországban is csak úgy ragyogott / Fotó: Bors

Törőcsik Franciska világsztárként ragyogott

Lapunk korábban már beszámolt arról, ahogy a művésznő nemrég Párizsból jelentkezett a közösségi oldalán. A közzétett fotókból kiderült, Franciska szinte minden turisztikai látványosságot bejárt: pózolt az Eiffel-torony előtt, a Louvre-ban, de még a Mona Lisával is készített egy szelfit. Nemrég arra is fény derült, hogy a színésznő elsősorban nem nyaralni érkezett a francia fővárosba, hanem munka miatt.

5 nap Párizs, több mint 80.000 lépés, egy lábon (80.000 lépés alatt) kihordott megfázás, rengeteg finomság és látnivaló, és ez persze csak a jéghegy csúcsa volt… Nagy élmény volt bemutatni a Hogyan tudnék élni nélküledet a párizsi magyar közösségnek, köszönjük a meghívást!

- írta az Instagram-posztjában a minap Franciska, néhány fénykép társaságában: az első felvételt fekete-fehérben tette közzé a színésznő, minek hála még inkább úgy ragyogott a fotón, akárcsak egy filmcsillag Hollywood aranykorából.

