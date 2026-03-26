Törőcsik Franciska egyedül járta be a szerelem városát? – Fotók

A Hogyan tudnék élni nélküled?, Magyar menyegző és a Hunyadi sztárja, Törőcsik Franciska a szerelem városából, Párizsból jelentkezett be, de sokakkal ellentétben egyedül fedezte fel a francia fővárost – legalábbis úgy tűnik, mivel a színésznő magánéletéről nem sokat lehet tudni, nagy becsben tartja azt, így most sem derültek ki izgalmas részletek.
A gyönyörű és tehetséges, friss Jászai Mari-díjas színésznő az esős Franciaországból posztolt, a megosztott szelfiken pedig jól felöltözve látható, és pontosan olyan képeket lőtt, mint a legtöbb turista: mindegyik igazi, emberi volt – nem pedig filterekkel és műcsillogással teli felvétel, ezzel pedig jó példát mutat.
Törőcsik Franciska szinte minden turistalátványosságot bejárt: pózolt az Eiffel-torony előtt, a Louvre-ban, sőt még a Mona Lisával is készített egy szelfit – a fotóján látni lehetett, hogy milyen sokan voltak kíváncsiak a világ talán legismertebb festményére.
