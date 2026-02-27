Döbbenetes videó került ki A Nagy Duett párosáról – ezt látnod kell!

Lakatos Laci humorista már A Nagy Duett első adása előtt jelezte, hogy számára a zenei kihívás inkább komfortzónán kívüli kaland, mint megszokott terep. Nem titkolta, hogy az éneklés és a rap is komoly próbatétel számára, mégis örömmel vállalta a feladatot, mert szereti feszegetni a saját határait.

Lakatos Laci Tolvai Reni partnereként indult A Nagy Duett új évadában, a közös munka most egy brutális feldolgozásban teljesedett ki (Fotó: Tv2)

Félelmek A Nagy Duett előtt

A Nagy Duett 2026 első élő adása előtt Lakatos Laci bevallotta, hogy kifejezetten tart a rap műfajától, ezért szinte sokkot kapott, amikor Tolvai Renitől megtudta, hogy a 50 Cent Candy Shop című dalával léptek fel.

Énekelni sem tudok, de szerintem a rap még nehezebb. Bár könnyűnek hangzik, valójában nagyon nem az. A kihívásokat viszont szeretem, ezért örültem is neki, mert ez tényleg nagy feladat. Van egy pozitív sztereotípia, hogy nekem biztos jó a ritmusérzékem, hiszen zenész családból jövök. Úgyhogy nagyon ciki lenne, ha nem találnám el az ütemet

– mondta korábban nevetve. A produkció végül hatalmas sikert aratott, a humorista karaktere és öniróniája azonnal működött a közönségnél, ráadásul Tolvai Reni is bizonyította, nem véletlenül lett mesternek kijelölve.

Lakatos Laciék a neten hódítanak

A történet azonban itt nem ért véget. A műsor után Tolvai Renivel és Oliver Wolf zenésszel elkészítették a dal feldolgozását is, amelyben Laci Batya művésznéven rappel. A szám villámgyorsan terjedni kezdett az interneten, és a rajongók szerint meglepően jól áll neki ez a stílus.

A kommentmező percek alatt felrobbant, és a nézők nem fogták vissza magukat.

Hatalmas lett, Báttya! Lakatos László az új magyar 50 Forint, le a kalappal!

– írta egy rajongó.

Lakatos Laci nagy meglepetést okozott A Nagy Duettben (Fotó: MATE KRISZTIAN)

„Ez brutál jó lett, csak kapkodom a fejem, Laci, ez zseniális!” – lelkesedett egy másik kommentelő.

Komolyan mondom, neked rappernek kellett volna menned, nagyon komoly vagy!

– vélekedett valaki.

„Tolvai Reni nemcsak gyönyörű, a hangja is tökéletes, együtt pedig ütős páros vagytok” – tette hozzá egy rajongó.

Úgy látszik Lakatos Laci félelme alaptalan volt, és egy biztos, nemcsak a műsorban, hanem azon túl is képes meglepetést okozni. A sikereket elnézve pedig lehet zenei karrier lesz a vége, és az eddig félelmei tárgyává váló rap lesz az útja. Egy biztos, hogy mostantól már A Nagy Duett versenyzői felköthetik a nadrágot – és ki tudja, talán legközelebb már Fekete Pákó Szerelemdoktor feldolgozása fogja felrobbantani a netet.