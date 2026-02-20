HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
"Gyönyörű" - Tolvai Reni igazi dívaként tündökölt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 10:54
Az énekesnő valódi bombázó volt legutóbbi fellépésén.
Igazi dívaként tündökölt a minap Tolvai Reni. Az aranytorkú énekesnő ugyanis nem bízta a véletlenre megjelenését fellépésén: egy egyedileg tervezett, vadító szettben lépett színpadra, aminek megkoronázásaként haját hollywoodi stílusra formázták, míg sminkjét Kleopátra is megirigyelte volna.

Tolvai Reni igazi dívaként tündökölt / Fotó: Szabolcs László

A tegnap esti show

- írta legújabb Instagram-videójához az énekesnő, aki magabiztosan nézett szembe a kamerával elképesztő kinézetével.

Gyönyörű

- érkezett is a bók azok után, hogy A Nagy Duettben a zsűri is közölte vele az első adás során: nagyon dögös.

 

Tolvai Reni és Lakatos Laci: nem lesz könnyű a következő feladat sem

Csaosztok sziasztok! Renimmel bekezdtünk a Nagy Duettben! Meg volt a tűzkeresztség. Sajnos 41 ponttal kezdtünk be, de ez alá nem megyünk be. Meghúztúk a 0 pontunkat a cél pedig fölfelé. Repülőrajtot fogunk venni ebbe a műsorban! Már neki is kezdtünk a következő dalunknak! Amikor azt hittem, angolul reppelés nehéz akkor még nem tudtam mi lesz a mostani szám

- írta a humorista.

 

