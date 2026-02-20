"Gyönyörű" - Tolvai Reni igazi dívaként tündökölt

Igazi dívaként tündökölt a minap Tolvai Reni. Az aranytorkú énekesnő ugyanis nem bízta a véletlenre megjelenését fellépésén: egy egyedileg tervezett, vadító szettben lépett színpadra, aminek megkoronázásaként haját hollywoodi stílusra formázták, míg sminkjét Kleopátra is megirigyelte volna.
A tegnap esti show
- írta legújabb Instagram-videójához az énekesnő, aki magabiztosan nézett szembe a kamerával elképesztő kinézetével.
Gyönyörű
- érkezett is a bók azok után, hogy A Nagy Duettben a zsűri is közölte vele az első adás során: nagyon dögös.
Csaosztok sziasztok! Renimmel bekezdtünk a Nagy Duettben! Meg volt a tűzkeresztség. Sajnos 41 ponttal kezdtünk be, de ez alá nem megyünk be. Meghúztúk a 0 pontunkat a cél pedig fölfelé. Repülőrajtot fogunk venni ebbe a műsorban! Már neki is kezdtünk a következő dalunknak! Amikor azt hittem, angolul reppelés nehéz akkor még nem tudtam mi lesz a mostani szám
- írta a humorista.
