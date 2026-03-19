Izzik a levegő: Brutális kockahasat villantott a Tankcsapda sztárja, elolvadnak tőle a rajongók 

Hatalmas az izgalom a hazai rockéletben, ugyanis hosszú találgatás után végre kiderült, ki tölti be a Sidlovics Gábor távozása után keletkezett űrt: a Tankcsapda hivatalosan is bejelentette, hogy Vörös Attila csatlakozik a debreceni trióhoz. A nagy hírt Bochkor Gáborék műsorában robbantották le, és bár a zenekar már Afrikában, a Budapest–Bamako-ralin debütált az új felállással, a hazai közönség március 28-án a Papp László Budapest Sportarénában láthatja majd először az „új” Csapdát.

A Tankcsapda új gitárosa Brad Pitt-testtel robban be a köztudatba Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Brutális formában tér vissza a Tankcsapda

A rajongók azonban nemcsak a zenei váltástól kaptak szikrát, hanem Attila elképesztő külsejétől is. A gitáros ugyanis kerek negyvenedik születésnapjára valóságos terminátorrá gyúrta magát.

Régóta álmom volt az is, hogy legalább egyszer az életben olyan alakom legyen, mint Brad Pittnek az egyik kedvenc filmemben, a Blöffben

– vallotta be közösségi oldalán a zenész.

Attila nem bízta a véletlenre a dolgot: a kőkemény kihívás során 82,2 kilóról fogyott le 72,2 kilogrammra, miközben izmai acélossá váltak. A gitáros szerint „őrületes utazás” volt ez a folyamat, amit egy régi barátja segítségével csinált végig. Az eredményt látva kijelenthetjük: a Sportaréna színpadán nemcsak egy vérbeli profi gitárost, hanem egy igazi szívtiprót láthat majd a közönség.