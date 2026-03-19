Régi titkokról rántotta le a leplet a Tankcsapda új gitárosa: Vörös Attila láda tetején aludt a koncerteken

„Sidi”, vagyis Sidlovics Gábor szinte napra pontosan egy éve lépett ki a Tankcsapdából. A legendás zenekar tagjai nem estek kétségbe és nem is kezdték el azonnal keresni a gitáros utódját. Tavaly profi pergetők váltották egymást a bulikon. Köztük volt az ország talán legképzettebb gitárosa, Vörös Attila is, aki végül „megragadt” a bandában. Hivatalos tagként először a Bamako-ralin mutatkozott be, ahol egy fergeteges koncertet adott a Tankcsapda, szó szerint a sivatag közepén.

A közelgő arénakonceerten már Vörös Attila penget a Tankcsapdában

Vörös Attila: „Egyszerre dolgozik bennem a jóleső nyugalom és a jóleső izgatottság"

Lukács Laci, Fejes Tamás és Vörös Attila első közös sajtótájékoztatójukon meséltek az eddig együtt megtett rövid útjukról és a messzi mulattba nyúló ismeretségükről. „Kicsit olyan megélés ez, mintha minden megváltozott volna, de közben semmi sem változott. Egy folyamat részesei vagyunk most. Folyamatosan ismerjük meg egymást és folyamatosan jönnek a feladatok.”

Gyakorlatilag minden nap van valami feladat, ami leköt, szóval nem igazán van idő hátradőlni.

„Egyszerre dolgozik bennem a jóleső nyugalom és a jóleső izgatottság” – kezdte a Tankcsapda Bamako-ralis élménybeszámolója után Vörös Attila, akit nyugodt szívvel nevezhetünk gitárvirtuóznak is.

Lukács Laci: „Tudtuk, hogy ez a folyamat nem tarthat örökké"

A banda új tagjától ezután az érces hangú énekes vette át a szót és mesélt kicsit a nagy egymásra találás folyamatáról. „Nem volt itt kiválasztási rendszer. Amikor gitáros nélkül maradtunk, Tomi javaslatára nem kerestünk azonnal valakit. Inkább ismerős, gitáros srácokkal kezdtünk el turnézni a tavalyi évben. Olyanokkal, akikről tudtuk, hogy kiváló zenészek és emberek is. Ennek a csapatnak volt a része Attila is. Közben pedig így csináltunk egy komplett lemezt, ami idén ősszel jelenik meg” – kezdte a Tankcsapda új korszakának történetmeséjét Lukács Laci. „Persze azt is tudtuk, hogy ez a folyamat nem tarthat örökké és előbb, vagy utóbb döntést kell hoznunk, vagyis kell választanunk a zenekarba egy gitárost, akiről azt gondoljuk, hogy hosszú távon a lehető legjobb lesz.”

Valamikor az előző év végén beszéltünk Attilával arról, hogy ha érdekli őt a lehetőség, akkor gondolkodjunk el a közös jövőn.

„A döntést pedig mindhárman januárban hoztuk meg” – mesélt az új tag kiválasztásának folyamatáról a legendás zenekar frontembere.