Régi titkokról rántotta le a leplet a Tankcsapda új gitárosa: Vörös Attila láda tetején aludt a koncerteken

„Sidi”, vagyis Sidlovics Gábor szinte napra pontosan egy éve lépett ki a Tankcsapdából. A legendás zenekar tagjai nem estek kétségbe és nem is kezdték el azonnal keresni a gitáros utódját. Tavaly profi pergetők váltották egymást a bulikon. Köztük volt az ország talán legképzettebb gitárosa, Vörös Attila is, aki végül „megragadt” a bandában. Hivatalos tagként először a Bamako-ralin mutatkozott be, ahol egy fergeteges koncertet adott a Tankcsapda, szó szerint a sivatag közepén.
Megvolt a megújúlt Tankcsapda első, közös sajtótájékoztatója
Lukács Laci, Fejes Tamás és Vörös Attila első közös sajtótájékoztatójukon meséltek az eddig együtt megtett rövid útjukról és a messzi mulattba nyúló ismeretségükről. „Kicsit olyan megélés ez, mintha minden megváltozott volna, de közben semmi sem változott. Egy folyamat részesei vagyunk most. Folyamatosan ismerjük meg egymást és folyamatosan jönnek a feladatok.”
Gyakorlatilag minden nap van valami feladat, ami leköt, szóval nem igazán van idő hátradőlni.
„Egyszerre dolgozik bennem a jóleső nyugalom és a jóleső izgatottság” – kezdte a Tankcsapda Bamako-ralis élménybeszámolója után Vörös Attila, akit nyugodt szívvel nevezhetünk gitárvirtuóznak is.
A banda új tagjától ezután az érces hangú énekes vette át a szót és mesélt kicsit a nagy egymásra találás folyamatáról. „Nem volt itt kiválasztási rendszer. Amikor gitáros nélkül maradtunk, Tomi javaslatára nem kerestünk azonnal valakit. Inkább ismerős, gitáros srácokkal kezdtünk el turnézni a tavalyi évben. Olyanokkal, akikről tudtuk, hogy kiváló zenészek és emberek is. Ennek a csapatnak volt a része Attila is. Közben pedig így csináltunk egy komplett lemezt, ami idén ősszel jelenik meg” – kezdte a Tankcsapda új korszakának történetmeséjét Lukács Laci. „Persze azt is tudtuk, hogy ez a folyamat nem tarthat örökké és előbb, vagy utóbb döntést kell hoznunk, vagyis kell választanunk a zenekarba egy gitárost, akiről azt gondoljuk, hogy hosszú távon a lehető legjobb lesz.”
Valamikor az előző év végén beszéltünk Attilával arról, hogy ha érdekli őt a lehetőség, akkor gondolkodjunk el a közös jövőn.
„A döntést pedig mindhárman januárban hoztuk meg” – mesélt az új tag kiválasztásának folyamatáról a legendás zenekar frontembere.
De hol volt, vagyis merre zenélt eddig a Tankcsapda legfiatalabb és legújabb tagja? „Jelentős mértékben új helyzet ez, hiszen az utóbbi években több zenekarban is megfordultam, de jellemzően mint session zenész, miközben azért voltak saját kis dolgaim is. Ilyen szempontból nagyon izgalmas és nagyon új is nekem, hogy újra tag vagyok egy zenekarban. Utoljára a Leander-Rising volt az a banda, ami funkcionált, lemezeket adott ki és benne voltam teljes jogú tagként. Az utóbbi 10 évben én főleg külföldi zenekarokkal turnéztam” – mondta a MOL Campuson tartott sajtótájékoztatón a Tankcsapda új gitárosa, akiről az is kiderült, hogy már egy ideje ráunt a világsztár bandákkal való, folyamatos, Föld körüli utazgatásra, így éppen jókor jött számára az ajánlat, hogy gyökeret eresszen Magyarország legsikeresebb hard rock bandájában.
Bár Vörös Attila még csupán három éves volt, amikor a Tankcsapda megalakult, az ismeretség korántsem új keletű, hiszen a gitárfenomén szó szerint a zenekar mellett cseperedett fel és fertőződött meg a keményebb rock műfajával. Erről Fejes Tamás mesélt a sajtótájékoztatón.
Attila édesapjával dolgoztunk együtt. Ő gyártotta nekünk a mörcsöket. Egyik alkalommal, amikor éppen jött elszámolni, őt is magával hozta.
„Ez volt az a nap, amikor egyébként alaposan össze is vesztem a faterjával valamin. Szóval ez volt az első benyomása rólunk” – idézte fel nevetve a zenekar dobosa, aki egyébként tévedett. Ami nem csoda, hiszen a valódi első találkozásra ő nemigen emlékezhetett, hiszen… „Félrebeszél, hiszen róla az első benyomásom egy Iron Maiden koncerten alakult ki bennem. Igaz, ő ezt nem szereti hallani, de akkor is elmesélem. Tomi, aki akkor került be a zenekarba, apu, egy közös barátunk és én együtt mentünk el a Kisstadionba. Tomi, nagyon hamar és nagyon alaposan berúgott. Előtte, de talán azóta sem láttam annyira részeg embert. Gyakorlatilag végigaludta az egész koncertet. Szóval, így ismertem meg őt. Lacit pedig tízéves korom óta ismerem, hiszen gyakorlatilag egy rack-láda tetején ülve néztem mindig. Sőt még aludtam is ilyenen egy-egy Tankcsapda koncert után, mivel apukám rendszeresen vitt magával a bulikra” – mesélte Vörös Attila, aki hamarosan a tényleges és szó szerint vehető nagyközönség előtt is bemutatkozik, mint teljes jogú zenekari tag, hiszen a Tankcsapda március 28-án, 9 év után tér vissza a Papp László Budapest Sportaréna színpadára.
