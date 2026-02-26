Túl van első fellépésén a Tankcsapda új gitárosa: "A szürreális élményből egy baromi jó koncert lett!"

Tavaly márciusban derült ki, hogy Sidlovics Gábor Sidi távozik az együttesből. A rajongók már tűkön ülve várták, hogy vajon ki érkezik majd a gitáros helyére. Több híres beugró után a mai napon végre lehullott a lepel és bejelentették: Vörös Attila fogja tépni a húrokat. A Tények Plusz mai adásában az új bandatag elárulta, hogy régóta nyomon követi a Tankcsapda pályáját.

A Tankcsapda Bamako ralin leplezte le az új tagot (Fotó: Veres Nándor)

Régi szálak fűzik a Tankcsapda gitárosát az együtteshez

Több generációnak is meghatározó zenekara a Tankcsapda és ez nincsen másképp Vörös Attilánál sem. Viszont a gitárost nemcsak a rajongói emlékek kötik a bandához.

A múltam a Tankcsapdával nagyjából 25 évre nyúlik vissza, mivel édesapám gyártotta nekik a pólókat. Először a Petőfi Csarnokban találkoztam velük még tinédzserként

– kezdte a Tények Plusznak Vörös Attila.

A banda új gitárosának egy gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy a Tankcsapda tagja lehet. „Nagyon szimpatikus, hogy egy 36 éves zenekar, ami belülről is egy jól strukturált gépezet, ad egy olyan biztonságérzetet, amire már nagyon régen vágyom” - tette hozzá Vörös Attila.

A Tankcsapda tagjai, Fejes Tamás és Lukács László is elindultak a Budapest-Bamako ralin (Fotó: Tumbász Hédi)

Vörös Attila túl van az első koncertjén

Az már köztudott, hogy a banda elindult a Budapest-Bamako ralin. A sivatagi környezetben, egy marokkói oázis kellős közepén pedig mi jöhetne jobban a versenyzőknek, mint egy hatalmas Tankcsapda koncert?

Ebből a szürreális élményből egyszer csak egy baromi jó koncert lett. Kimondottan élveztem és ez még az eddigi koncertekhez képest is extra volt. Nem csak azért, mert ez volt az úgymond nulladik koncertem velük, amúgy is nagyon éltem

– mesélte a Tények Pluszban a Tankcsapda új gitárosa az első koncertélményeiről.

A Tankcsapda új gitárosa Vörös Attila már fel is lépett a bandával a sivatagban (Fotó: Tankcsapda)

A koncert nem csak a rali részvevőinek volt óriási élmény, hanem az ott lakóknak is szórakoztató lehetett. Azonban volt egy nagy ellentmondás az ottani kultúra jelenleg is zajló, egyik legnagyobb ünnepe és a rockbanda némely dalszövege között. „Közben itt éppen a Ramadán időszaka van, amit nagyon komolyan vesznek a helyiek. Mi meg teljes hangerővel ordibáljuk bent, hogy "Az sem érdekel, hogy be vagyok rúgva". Szóval nagyon szürreális volt az egész” - jegyezte meg Fejes Tamás, a zenekar dobosa és a Kincsvadászok műsorának kihagyhatatlan alakja.