Kincsvadászok: Fejes Tamás nem hisz a hosszú kapcsolatokban?

Sokaknak tűnt elsőre kakukktojásnak Fejes Tamás a műtárgy-kereskedő show indulásakor, azt gondolták a vagány zenésznek semmi keresnivalója nincs a műsorban. A Kincsvadászok sztárjáról kevesen tudták, hogy vérbeli kereskedő, aki a zenélésen kívül több sikeres vállalkozást is vezet és nemrég megnyílt a legújabb szerelemprojektje, a Csinibaba Kultkert. A zenész mindenesetre szórakoztató színfoltja a műsornak, aki sosem fél kimondani, amit gondol, ma sem.

A Kincsvadászok sztárja kikérdezte az eladót

Attila egy családi ereklyét szeretne családi élményre váltani a TV2 sikerműsorában. A Kincsvadászok eladója elárulja, hogy párját szeretné meglepni egy utazással, akivel 40 éve vannak együtt, de nem házasok. Családi örökségét kínálja licitre, ami egy gyönyörű fali dísztál.

„A feleségem nagypapájától örököltük, közel 30 éve van a tulajdonunkban. Nagy becsben őriztük, az ár egy részéből befizetnénk egy élményutazásra” – árulta el Attila.

Amikor az eladó a kereskedőknek elárulja, hogy a 40. évfordulójuk alakalmából szeretné párját meglepni egy utazással a dísztárgyért kapott pénzből, a Tankcsapda dobosa kiakad. Fejes Tamás, akinek párja nemrég szülte meg első közös gyermeküket, meg is kérdezte:

Hogy bírjátok együtt ezt a 40 évet? Külön utaztok majd?

– gondolkodott el a zenész, aki kétszeresen elvált.

Nem verte nagydobra válását

Amikor a dobosnak az 50. születésnapja volt, hatalmas bulival ünnepelték barátaival, köztük Bochkor Gáborral. Az Insta oldalára feltett képek közt feltűnt egy szőke nő, aki, mint kiderült, új szerelem az életében. Újságírói kérdésre vallotta be akkor, hogy egy évvel korábban vált el második feleségétől. De azóta ez is már történelem, Fejes Tamás életében nemrég új fejezet kezdődött, két fia után harmadjára lányos édesapa lett, ami nagy álma volt.