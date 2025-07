Eljött az igazság pillanata! Sidi kitálalt, miért vált ki valójában a Tankcsapdából

Szerves velejárója lehet, főleg, ha három elég erős egyéniség van a zenekarban… És nyilván, ebben a hármasban voltak olyan ellentétek, amiket nem sikerült rendbe hozni, én sokáig bíztam benne, hogy sikerülhet, szerintem Lukács Laci is bízott benne. De egyre több olyan dolog történt, és egyre világosabb lett, hogy teljesen más szemüveget hordunk, fontos hozzátenni, hogy mindenkinek joga van a saját szemüvegéhez… Voltak zenei nézeteltérések és volt benne sok személyes is, amiket én etikai problémáknak hívnék. De eljött egy olyan pont, amikor mondtam, hogy semmi gond, hogy nektek ez így ok, sőt pár éve még nekem is oké volt… Leginkább én változtam! Azt tudni kell, hogy én most eldobtam egy egzisztenciát! De vannak dolgok számomra, amik felülírják azt, hogy van egy jó egzisztenciám. Mert a saját szemüvegemen keresztül nézve, én jobban szeretek nyugodtan aludni, meg reggel tükörbe nézni, mint hogy legyen egy jó fizum.