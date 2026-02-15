Közös franciaágyon osztozkodnak a Tankcsapda sztárjai

Habár a hivatalos versenyrajtnál – január 23-án – ott voltak hazánk legnépszerűbb rockbandájának tagjai, csak a csoportindulásuknak megfelelően, 2026. február 16-án indulnak útnak a Budapest–Bamako Rally Adventure Extra futamára. Felkészülés gyanánt a kétszemélyes csapat egy különleges kihívásban vett részt a Hungaroringen. Élesben próbálták ki a Tankcsapda zenészei a ralira átalakított sivatagi járgányukat, főztek, kereket cseréltek, miközben elmesélték, tudják milyen veszélyek leselkednek majd rájuk.
A program során Fejes Tomi és Lukács Laci a Bamako-buszukon főztek, szereltek, időre teljesítettek feladatokat, majd terepjárókon próbálták ki, milyen aszfalt nélkül autót vezetni extrém terepen. Ez vár ugyanis a Tankcsapda sztárjaira a Bamako ralin, amin 9000 kilométert tesznek meg.
„Élesben teszteltük le a Hungaroring Driving Center pályáján a buszunkat és a tudásunkat is” – mesélte Lukács László a Borsnak.
„Hívtunk vendégeket is, eljött Kabát Peti barátunk és Siklósi Geri olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a fiatal generációt pedig Parti Áron népszerű tiktokker képviselte versenybíróként, ugyanis csapatokra bontva versenyeztünk. A navigátor csapatot hárman alkottuk: Siklósi Gerinek és nekem egy profi is segített Gyarmati Ariel rali versenyző személyében, a másik csapat sem volt gyenge, ott pedig Fejes Tomi, Kabát Peti, és Kocsis Gyuri rali versenyző szerepelt. Off road körülmények között kellett vezetni, navigálni, utána pedig különféle feladatokat teljesítettünk a Bamakora induló buszunkban. Az indulásunk előtt egy héttel tehát élesben is tesztelhettük, hogy minden jól működik-e kívül-belül, például sütöttünk rántottát időre, cseréltünk pótkereket szintén időre, szóval a jó hangulat garantált volt, nekünk pedig izgalmas, hogy mindent tesztelhettünk. Annyit még elárulhatok, nem mi győztünk.”
Persze még több izgalom vár a Tankcsapda énekesére, meg dobosára, már az utolsó simításokat végzik, hétfőn már indulnak.
Nagyon kell koncentrálnunk, hogy minden meglegyen, a szúnyogriasztón át a kis gatyáig, meg szerszámok a kocsihoz, esetleges szereléshez, ha esetleg a sivatagban történik valami. Mert a 9000 kilométer legnagyobb részén mindenféle útviszonyok, időjárási viszonyok lesznek, hatalmas kihívás! Meg persze tudjuk, hogy lehetnek veszélyes helyzetek, veszélyes állatokkal is találkozhatunk, tavaly is volt olyan kígyó csípés, aminek kórház lett a vége. Szóval elképesztő izgalmak várnak ránk, miközben csak egymásra számíthatunk!
A két zenész kapcsolata túlmutat a barátságnál, a Kincsvadászok kereskedője szerint olyanok, mint a házasok.
Nem idegen számunkra, hogy össze vagyunk zárva, de azért ez persze más lesz. Nagyon jól ismerjük egymást, láttuk már egymást minden szituációban és a turnék során az elmúlt több, mint 20 közös évünkben rengetegszer aludtunk együtt. Volt, hogy többször aludtunk együtt egy évben, mint a párunkkal, szóval most sem lesz gond, hogy egy ágyban alszunk!
