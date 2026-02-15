Közös franciaágyon osztozkodnak a Tankcsapda sztárjai

Habár a hivatalos versenyrajtnál – január 23-án – ott voltak hazánk legnépszerűbb rockbandájának tagjai, csak a csoportindulásuknak megfelelően, 2026. február 16-án indulnak útnak a Budapest–Bamako Rally Adventure Extra futamára. Felkészülés gyanánt a kétszemélyes csapat egy különleges kihívásban vett részt a Hungaroringen. Élesben próbálták ki a Tankcsapda zenészei a ralira átalakított sivatagi járgányukat, főztek, kereket cseréltek, miközben elmesélték, tudják milyen veszélyek leselkednek majd rájuk.

A Tankcsapda sztárjai hetekig össze lesznek zárva, csak egymásra számíthatnak (Fotó: Gergo Kapas)

A Tankcsapda zenészei egymásra lesznek utalva

A program során Fejes Tomi és Lukács Laci a Bamako-buszukon főztek, szereltek, időre teljesítettek feladatokat, majd terepjárókon próbálták ki, milyen aszfalt nélkül autót vezetni extrém terepen. Ez vár ugyanis a Tankcsapda sztárjaira a Bamako ralin, amin 9000 kilométert tesznek meg.

„Élesben teszteltük le a Hungaroring Driving Center pályáján a buszunkat és a tudásunkat is” – mesélte Lukács László a Borsnak.

„Hívtunk vendégeket is, eljött Kabát Peti barátunk és Siklósi Geri olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a fiatal generációt pedig Parti Áron népszerű tiktokker képviselte versenybíróként, ugyanis csapatokra bontva versenyeztünk. A navigátor csapatot hárman alkottuk: Siklósi Gerinek és nekem egy profi is segített Gyarmati Ariel rali versenyző személyében, a másik csapat sem volt gyenge, ott pedig Fejes Tomi, Kabát Peti, és Kocsis Gyuri rali versenyző szerepelt. Off road körülmények között kellett vezetni, navigálni, utána pedig különféle feladatokat teljesítettünk a Bamakora induló buszunkban. Az indulásunk előtt egy héttel tehát élesben is tesztelhettük, hogy minden jól működik-e kívül-belül, például sütöttünk rántottát időre, cseréltünk pótkereket szintén időre, szóval a jó hangulat garantált volt, nekünk pedig izgalmas, hogy mindent tesztelhettünk. Annyit még elárulhatok, nem mi győztünk.”

Persze még több izgalom vár a Tankcsapda énekesére, meg dobosára, már az utolsó simításokat végzik, hétfőn már indulnak.