Sokkoló élmény Mexikóban: majdnem lelőtték Szorcsik Vikit

Szorcsik Viki jelenleg Mexikóban tartózkodik, ahol nemrég egy ijesztő helyzetbe került. A színésznő egy étteremben ebédelt, amikor a közelben hirtelen lövések dördültek, és perceken belül rendőrségi akció zajlott a környéken.

Szorcsik Viki ijesztő utazása

Az Origo szerint Viki éppen egy nyitott teraszon ült és az ebédjét várta, amikor sorozatlövések hangját hallotta. Elmondása szerint a rendőrök körülbelül ötven méterre tőle üldöztek egy járművet, miközben lövéseket adtak le, majd megállították az autót, és kiszedték a benne ülőket.

A színésznő a történtekről a Sláger FM műsorában beszélt. Elmondta, hogy a lövések hallatán beljebb húzódott az étteremben, de végül ott maradt és befejezte az ebédjét. Szorcsik Viki arról is beszámolt, hogy a történtek után kissé sokkot kapott. Mint mondta, aki Mexikóba utazik, számolhat a fokozott rendőri jelenléttel, de ez a helyzet számára is váratlan volt.

A színésznő egy zárt, biztonságos lakóparkban lakik, ahol egy menedzser intézi a lakással kapcsolatos ügyeket. A történtek után ő is felhívta, és arra kérte, hogy egy ideig maradjon otthon, mert a környéken vészhelyzet van. Viki menedzsere szerint a lövöldözés egy bandaháborúhoz köthető. A hírek szerint nemrég megölték egy kartell vezetőjét, és a jelenlegi összecsapások ennek a következményei lehetnek. Szorcsik Viki közösségi oldalán rendszeresen beszámol mexikói élményeiről és a kint töltött mindennapjairól.